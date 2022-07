EI2VALUE sigue liderando los rankings de fondos de inversión value Emprendedores de Hoy

El último ranking VDOS informó que EI2VALUE sigue liderando como uno de los fondos de inversión en renta variable más beneficiosos en España en 2022. El estudio igualmente evaluó el comportamiento de este fondo de fondos respecto a otros 600 alrededor del mundo, donde también quedó como líder.

El comportamiento positivo se cifra en una rentabilidad anualizada, a mayo de 2022, de un 17 %, que lo coloca en una posición privilegiada. Este logro adquiere una especial relevancia en medio de un entorno económico de alta volatilidad debido a la invasión rusa a Ucrania desde el febrero pasado.

Alta rentabilidad gracias a gestores de buen temple El gestor de fondos y creador de Alcalá Multigestión EI2VALUE, Rafa Blanco, explicó que la alta rentabilidad se debe a la selección de sus gestores. Asevera que este fondo ha hecho una apuesta cuidadosa para elegir solo actores de ‘buen temple’ con una preparación analítica e intuitiva. Agrega que gracias a sus facultades saben exactamente cuánto valen las empresas a pesar de la turbulencia del mercado.

Blanco dice que la visión que ha asumido el equipo de EI2VALUE es entender la volatilidad actual como una oportunidad y no como un problema. Esto les ha permitido tener una visión más amplia a largo plazo, en el que la renta variable luce como la mejor opción para invertir.

De hecho, insiste en que la volatilidad del mercado se mantendrá igual en los próximos meses, independientemente de lo que ocurra con el conflicto ucraniano. Por ello, considera que lo conducente para los inversores es optar por un abanico variado de opciones para proteger sus capitales. “Así ha sido en otras oportunidades”, añadió.

La importancia de apoyarse en referencias acreditadas EI2VALUE ha apostado siempre a lo seguro a pesar del riesgo implícito que existe en los fondos de inversiones. Más aún cuando prevalecen situaciones que generan perturbación en las economías. Desde su creación hace dos años, se han apoyado en referencias acreditadas y exitosas como las de Warren Buffett, Francisco García Paramés o Álvaro Guzmán.

El primero de ellos es el único que comercializa dentro de su fondo, mientras que Paramés y Álvaro Guzmán son los referentes para la renta fija. Gracias a esto, dice el creador de Alcalá Multigestión EI2VALUE, han logrado conformar carteras de inversión con un comportamiento altamente positivo. Este solo es comparable a fondos de mucha trayectoria como Alken Small Cap Europe A o Caixabank Gestión Valor Universal.

Un elemento adicional que ha sido altamente beneficioso para los resultados obtenidos por EI2VALUE ha sido su independencia. Rafa Blanco explica que el fondo trabaja de manera autónoma, lo que permite a sus gestores invertir sin depender de bancos o grandes gestoras. Eso hace que su interés primordial y único sea la rentabilidad y los beneficios para los asociados al fondo.



