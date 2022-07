Mi ojo izquierdo, el libro de Laura Salesa Amarante publicado por Alter Ego Ediciones Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 16:09 h (CET)

La escritora y artista multidisciplinar Laura Salesa Amarante ha publicado su poemario Mi ojo izquierdo (My Left Eye), con Alter Ego ediciones, una cuidada edición bilingüe en tapa dura, con ilustraciones a color, poemas en inglés y castellano, además de un libro interactivo, donde al escanear los diferentes códigos QR repartidos por el libro, el lector podrá escuchar la obra narrada.

Se trata de un libro orientado a una pluralidad de lectores y enfocado en los amantes de la lectura e, incluso, en las personas no videntes que, al escuchar los poemas, podrán disfrutar de la poesía, con la misma capacidad evocadora que si fueran leídos.

Editado por Alter Ego Ediciones El 9 de junio fue la fecha del lanzamiento editorial por parte de Alter Ego Ediciones de la obra Mi Ojo Izquierdo (My Left Eye), un proyecto creativo multimedia que reúne poesía, relato, ilustración y videocreación en formato bilingüe. Como libro de corte educativo, también fomenta la poesía y contempla las disciplinas creativas de la escritura y el diseño como actividades terapéuticas para el bienestar emocional. El proyecto nació con el sistema crowdfunding y la editorial cántabra de autoedición Alter Ego Ediciones, dirigida por Javier Granda, dio forma editorial al proyecto.

Alter Ego es una editorial que incluye autopublicación de alta calidad entre sus servicios editoriales, además de asesoramiento legal, todo con unas tarifas competitivas y relaciones con los medios de comunicación más relevantes del país.

La escritora Laura Salesa Laura ha trabajado durante 20 años para grandes marcas en el mundo de la publicidad y el diseño gráfico y perfeccionó su dominio del inglés en Londres, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Mi Ojo Izquierdo recoge poesías escritas desde su adolescencia hasta la actualidad, ilustradas con sus propios dibujos. La escritura creativa siempre ha sido su medio de expresión más completo y, además, su manera de expresar emociones, por lo que con este proyecto busca también reconocer la labor terapéutica de esta disciplina artística.

Laura publicó su primera novela Nueva Era – Las Crónicas de El Revelador en 2012, una historia apocalíptica con referencias históricas inspiradas en la predicción del calendario maya sobre el 21 de diciembre de 2012. Esta novela se autopublicó en inglés y español y fue presentada en Londres. En cuanto a su segundo libro Mi ojo izquierdo, fue publicado por la editorial Alter Ego Ediciones.



