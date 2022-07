El camino de un CEO, un canal de YouTube sobre marketing de referencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 18:10 h (CET)

Internet y las redes sociales han dado lugar a la aparición de una variedad de temas y contenidos de valor y, entre ellos, el marketing se ha posicionado como uno de los más populares. La razón de ello es que las personas cada día tienen un mayor interés por iniciar su propio negocio y las estrategias de marketingson piezas fundamentales para lograrlo. Con base en esto, la empresa experta en consultoría de marketing digital Wisd Global ha creado un canal de YouTube relacionado con este sector, dirigido por David Marín.

El canal de YouTube de Wisd Global para los entusiastas del marketing Wisd Global es una agencia consultora de marketing digital reconocida en España por ofrecer a las empresas y profesionales el desarrollo de estrategias publicitarias efectivas. Actualmente, esta agencia cuenta con un canal de YouTube donde constantemente publican vídeos relacionados con la creación de un buen plan de marketing. De igual manera, tocan una variedad de temas que ayudan a los espectadores a entender más sobre el sector publicitario. Entre esas diferentes temáticas se encuentran explicaciones breves del A/B testing, cómo planificar estrategias de marketing eficaces, campañas exitosas de Apple, ideas de negocios, etc. Además, el presentador del canal, David Marín, explica en palabras sencillas qué es el marketing y las distintas definiciones que existen del mismo a nivel general. El acceso a este canal es 100 % gratuito y su contenido puede ser aprovechado por agentes, pymes, startups y cualquier persona o empresa que desee expandir sus conocimientos de la industria publicitaria.

¿Por qué mirar el contenido del canal de YouTube de Wisd Global? Una de las mejores formas de aprender sobre estrategias de marketing es escuchar a personas y empresas expertas en ese ámbito de estudio. Wisd Global es una consultora que dispone de especialistas en dicho ámbito, los cuales han adquirido mucha experiencia y conocimiento operando en el entorno laboral y de negocios. Los servicios que ofrece esta compañía van desde SEM, social ads, consultoría para ventas y el uso del CRM de Hubspot hasta desarrollo web, community manager, entre otros. Por tanto, no se trata de una pequeña empresa de marketing, sino de una agencia comprometida con ofrecer un trabajo completo, preciso y eficiente. Este compromiso, experiencia y conocimiento lo plasman cada cierto tiempo en los vídeos que suben a su canal de YouTube. Además de esto, David Marín, el principal portavoz de este canal, forma parte de la élite de la empresa y siempre se asegura de brindar un contenido actualizado y valioso.

Wisd Global abrió su canal de YouTube sobre marketing para potenciar los servicios publicitarios que ofrecen a cada uno de sus clientes y futuros contratistas. Este canal también forma parte de su compromiso por ayudar a la sociedad, en especial a los emprendedores y pequeños negocios a dar sus primeros pasos en la creación de un plan de marketing óptimo.



