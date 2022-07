En EGINER son expertos en el servicio de sustitución de carcasas de llaves y mandos de coche Emprendedores de Hoy

En algún momento, los conductores deben enfrentarse a cualquier tipo de daño en su vehículo y entre los más comunes, se encuentra la ruptura o pérdida de los mandos y llaves de coches. Cuando esto sucede, las personas pueden optar por realizar un nuevo duplicado, reparar la llave o mando en caso de que sea posible o sustituir la carcasa si el daño solo es exterior. Antes de tener que realizar un duplicado, los técnicos de EGINER analizarán la opción más económica posible para que el cliente pueda elegir la opción que más le interese.

Sustitución de carcasas de llaves y mandos de coche EGINER es una empresa que ofrece sus servicios a nivel nacional especializada en la reparación, adaptación y distribución de recambios de cerrajería para coches. Entre los servicios más solicitados destacan la reparación de llaves de automóviles, así como la distribución y sustitución de carcasas para llaves o mandos.

En el servicio de reparación de llaves, los expertos ofrecen soluciones para dispositivos gastados, descodificados o que no funcionan de forma correcta por caídas, golpes u otros motivos. Para lograrlo, trabajan con tecnología de última generación en maquinaria y un equipo de profesionales con años de experiencia en el sector.

Por otra parte, EGINER distribuye y sustituye carcasas de llaves y mandos para la mayoría de coches de las más reconocidas marcas como Nissan, BMW, Peugeot, Fiat, Ford, Seat, Volkswagen, Citroën, Opel, etc. Este servicio incluye todo tipo de llaves como las transponders, mandos de coches o smart keys.

¿Por qué contratar los servicios de EGINER? A diferencia de otras empresas de recambios de cerrajería para automoción, EGINER innova cada día con nuevos servicios para ofrecer a sus clientes la mayor seguridad para su coche. Un ejemplo de ello es la variedad de soluciones en reparaciones de llaves, que incluye copia de llave con inmovilizador, cambio de cerraduras del vehículo o la unificación de cerraduras.

Además de esto, la compañía proporciona a los talleres, concesionarios y tiendas de recambios del sector de la automoción la posibilidad de acceder a un área profesional con múltiples beneficios a la hora de encontrar recambios para cerrajería de automoción. Entre estos beneficios, la adquisición de presupuesto inmediato, pedidos online las 24 horas del día y precios personalizados. Esta área permite el pedido de recambios sin tener que llamar o escribir al correo de la empresa y los plazos de entrega son menores a los ofrecidos al cliente común. EGINER también es reconocida por poseer un taller propio en Barcelona dirigido por expertos en la reparación de llaves de coches de la gran mayoría de marcas.

Los conductores pueden acudir a EGINER cuando necesiten cambiar su llave o mando de coche por cualquiera de los motivos mencionados anteriormente. Estos reparan este tipo de artículos de automóvil mediante el uso de herramientas de última gama y materiales de primera calidad, que garantizarán un resultado exitoso en el trabajo.



