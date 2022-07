Renovación del mobiliario para dar un nuevo ambiente en una oficina, con Factory Oficina Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Puede que con el paso del tiempo, el mobiliario de una oficina se desgaste por el uso diario o pase de moda por su formato y sus colores. Para mantener el espacio de trabajo renovado, cómodo y estéticamente atractivo, no es necesario descartar el equipamiento actual y comprar nuevo, pues implicaría un coste muy elevado y un impacto significativo en el medioambiente. Con el servicio de Factory Oficina, los muebles de cada puesto de trabajo pueden ser remodelados y retapizados según las necesidades de cada empresa, asegurando el ahorro de sus clientes y sostenibilidad para el planeta.

Beneficios de mantener una oficina renovada Trabajar en una oficina bien iluminada y diseñada es un punto a favor que motiva la actitud y la productividad de los empleados, pero no el único en materia espacial. La rutina de las jornadas laborales suele convertir en monótona la actividad al interior de un espacio de trabajo, por eso, es importante implementar técnicas que descontracturen la cotidianidad.

Una buena forma de aportar un cambio innovador es actualizar la ambientación de la oficina, pues es el espacio donde las personas pasan una importante parte de su día. Ya sea con nuevos colores, tapices, estampas o luminaria, renovar el mobiliario ofrecerá un espíritu de trabajo fresco y mejorará las comodidades de elementos ya viejos y gastados.

Además de mejorar la productividad, renovar la oficina es clave cuando la empresa está en crecimiento y se cuenta con mayor cantidad de empleados o nuevos métodos de trabajo. En ambos casos, es posible modificar la arquitectura interior, optimizando el espacio y mejorando la dinámica laboral.

Una segunda vida al mobiliario actual Para personalizar el interior de una oficina con un nuevo estilo, no hace falta adentrarse en la compra de muebles nuevos, excesivamente costosos. El ahorro y la sostenibilidad es posible, retapizando los actuales con el servicio de Factory Oficina. Los expertos en reciclaje y renovación de mobiliario, le dan una segunda vida, adaptándose a todo tipo de necesidades estéticas y dimensionales.

Elegir un nuevo color para las sillas, cambiar las dimensiones de los escritorios o renovar las cajoneras antiguas es mucho más accesible en Factory Oficina. Además, ofrecen mobiliario de oficina de ocasión, reacondicionado como nuevo. Cada mueble restaurado puede tener un segundo uso a un valor 70 % más barato y con garantía de un año.

Con una variedad de ofertas y un servicio de calidad en restauración, renovar la oficina y ofrecer un espacio cómodo e innovador a los empleados es fácil y accesible gracias a Factory Oficina.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.