Regalo especial de botella con mensaje para los amantes del vino, por Mensaje en una Botella

lunes, 18 de julio de 2022, 16:14 h (CET)

La cultura vinícola en España está tan presente en la vida cotidiana de las personas que no es de extrañar que muchas de ellas reconozcan en el vino, una de sus pasiones más gratificantes. En el país, existen muchas regiones dedicadas exclusivamente al cultivo de la uva y a su fermentación artesanal, lo que le ha permitido a la península posicionarse como una de las naciones productoras de esta bebida más reconocidas del mundo.

En este contexto, una botella de vino no solamente es indispensable en las alacenas de los españoles amantes de este producto, sino que también se convierte en un regalo muy importante para homenajear a una persona especial.

Con el objetivo de potenciar los regalos destinados a los amantes del vino, la compañía comercializadora Mensaje en una Botella, se propuso diseñar un producto que le permitiera a sus clientes regalar una bebida de calidad envasada en una botella con mensaje personalizado.

Tradición e innovación escrita en una botella Esta iniciativa nace de la mente de unos emprendedores herederos de la tradición vinícola familiar, construida en la empresa Bodegas Navarro Racimo de Oro. En un principio, su intención fue la de diversificar el negocio familiar a través de estrategias que atrajeran y fidelizaran nuevos clientes. Por este motivo, decidieron crear un producto que les permitiera expandir la experiencia de sabor de sus vinos, a través de estrategias que provocasen emociones en las personas que los beben.

Inspirados en los mensajes de amor que llegaban a la playa dentro de botellas de licor, esta compañía diseñó un dispositivo que le permitiera a las personas expresar aquellas palabras importantes para comunicar a sus seres queridos.

Mensaje en una Botella cuenta con un archivo de más de 2.000 mensajes prediseñados, con los cuales sus clientes pueden sorprender a aquellas personas que quieren y que, además, disfrutan de un buen vino.

Vinos para regalo de excelente calidad El vino que esta compañía utiliza para sus regalos personalizados forma parte de la producción especial Gran Reserva Racimo de Oro de 2011. Esta reserva pertenece a la denominación de origen Valdepeñas, la cual fue envejecida en barrica de roble y reposada en botellas de vidrio almacenadas dentro de una cueva natural. Todo este proceso le otorga una diversidad única de aromas y sabores al vino, los cuales se encuentran a la altura de las bebidas producidas por esta bodega desde hace más de 60 años.

Esta combinación de vinos de calidad y mensajes emocionantes, le han permitido a Bodegas Navarro Racimo de Oro transformarse en una empresa capaz de provocar emociones y construir experiencias significativas para sus clientes.

Con sus botellas con mensajes personalizados, esta bodega espera acompañar los momentos más importantes en la vida de las personas, a través de textos conmovedores y la degustación de un vino de excelente calidad.



