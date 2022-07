Estudio y elaboración de informes periciales para particulares, sociedades mercantiles y juzgados, por ASEIIP Emprendedores de Hoy

Dentro de un proceso judicial, los informes periciales son utilizados por los jueces para comprender con precisión los hechos que envuelven cualquier caso. Su redacción se le encarga a un profesional experto en la materia, quien plantea una serie de indagaciones sobre un tema determinado y expone sus conclusiones al respecto. Este profesional no debe tener ningún vínculo directo o indirecto con el proceso y debe presentar sus apreciaciones desde un punto de vista profesional e imparcial.

Para la compañía de dictámenes periciales, ASEIIP es de vital importancia garantizar la independencia e idoneidad de sus colaboradores. Por este motivo, se preocupa por estudiar cada caso y elaborar informes periciales detallados y específicos, ya sea para particulares, sociedades mercantiles o juzgados.

Gabinete pericial en sectores especializados Sus profesionales expertos están capacitados para elaborar informes relacionados con casos por infidelidad mercantil, contraespionaje industrial, bajas fingidas, control de agentes comerciales, procesos civiles, etc.

Además, también ofrecen informes periciales de seguridad vial y criminalística forense, dirigidos por profesionales especializados en estas áreas, quienes pueden elaborar un dictamen completamente imparcial siguiendo una metodología cimentada exclusivamente en la ciencia y en la ley.

Todos sus peritos se encuentran inscritos a entidades como la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación (ADPCI), la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), la Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses (ACPJF), entre otras instituciones. Con el respaldo de estas entidades, ASEIIP puede garantizar la competencia de sus profesionales en la elaboración de un informe pericial objetivo y claro que le permita a los jueces tomar decisiones informadas sin peligro de sesgos.

Peritajes empresariales y particulares Si bien la mayoría de informes periciales se utilizan como material probatorio dentro de un proceso judicial, es posible solicitar su elaboración en otros ámbitos, tanto personales como empresariales. La opinión de un experto siempre es relevante al momento de abordar cualquier tema y también es importante a la hora de plantear estrategias de crecimiento en las empresas o en los hogares.

Por este motivo, ASEIIP también ofrece sus servicios de elaboración de informes periciales a particulares y sociedades mercantiles, con los cuales sea posible gestionar acciones que permitan un desarrollo continuo en ambos sectores.

Esta agencia de investigación creada en 1992, pone a disposición de sus clientes, su amplia trayectoria y el conocimiento de sus profesionales expertos, para desarrollar peritajes que ofrezcan panoramas completos sobre los temas que sus clientes necesiten evaluar. Esta compañía es una de las agencias colaboradoras de la Administración de Justicia de la Comunidad de Catalunya y de Les Illes Balears, lo cual no solo garantiza la idoneidad de sus proyectos, sino que también la posiciona como una de las mejores empresas de dictámenes periciales de la región.



