La importancia de contar con expertos para crear una estrategia de contenidos para las empresas, por Clover

lunes, 18 de julio de 2022, 13:13 h (CET)

El contenido es toda la información que los internautas consumen a través de las distintas plataformas digitales, desde las páginas web hasta las redes sociales. Enmarcar esa información dentro de una estrategia de contenidos es una tarea que consiste en la ejecución de una campaña enfocada a objetivos específicos.

Según especialistas como los de la agencia Clover Strategic Communications, esos objetivos se relacionan generalmente con atraer la atención sobre determinados temas, empresas, productos o marcas. Hoy en día, son estrategias que forman parte de lo que se conoce como el inbound, pieza clave de toda campaña de marketing digital.

Lo que dicen los expertos sobre crear una estrategia de contenidos Clover Strategic es una agencia de comunicaciones donde converge un equipo de expertos estrategas, publicistas y redactores especializados en construir narrativas para sus clientes. Ha enfocado su trabajo en atender marcas sostenibles en los ámbitos de la tecnología, salud, servicios, fitness, estilo de vida y belleza. El objetivo principal de la firma es ayudar a las empresas a alcanzar sus metas comerciales generando tráfico en ellas.

Para lograrlo, advierten que una estrategia de contenidos consiste en divulgar e interactuar con las audiencias con temas cuidadosamente seleccionados. No se pueden difundir o distribuir materiales escritos o audiovisuales con temáticas escogidas al azar. Esos tópicos deben seleccionarse en función de parámetros como las tendencias de búsqueda de la audiencia y de los intereses de las marcas.

Este trabajo implica decisiones que deben ser tomadas por expertos, ya que son los que tienen el conocimiento para hacer un diagnóstico inicial de cada caso. Esa evaluación incluye la percepción de cada empresa dentro de su entorno y el posicionamiento de los competidores en la opinión del público objetivo. Igualmente, el experto debe identificar los temas con los cuales se puede vincular la estrategia de contenidos de la compañía.

El contenido noticiable para todas las empresas Los especialistas de Clover trabajan desde el año 2020 en la creación de contenidos para empresas de todos los tamaños. Consideran que no es necesario que la compañía sea grande para ganar espacio dentro de los medios de comunicación o para generar conversación en redes. Insisten en que lo importante es la estrategia.

Dentro del trabajo de consultoría, Clover Strategic analiza igualmente los medios o voceros que potencialmente pueden servir de vitrina para los contenidos que se desean difundir. Añaden que es igualmente necesario identificar los momentos y tiempos más apropiados para difundir determinados temas que sirvan para captar espacios dentro de los medios.

Se trata, dice Clover Strategic, de un trabajo que debe ser llevado a cabo por profesionales que conozcan como funcionan los medios de comunicación tradicionales y digitales. Que sepan cómo estructuran sus agendas noticiosas para emparejar la narrativa con ellas y tener así mayor oportunidad de lograr la difusión que se busca. En eso consiste una verdadera estrategia de contenidos.



