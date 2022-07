El fraude por accidente de tráfico, por Grupo NEOX Emprendedores de Hoy

sábado, 16 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Algunos accidentes de tráfico están expuestos a posibles fraudes por la parte afectada. Las compañías de seguros constantemente investigan la procedencia de las indemnizaciones por accidentes de circulación, puesto que en algunas situaciones se prestan para estafas que le cuestan cientos de millones de euros al año. En este sentido, la agencia de investigación Grupo NEOX, explica cómo se falsifican las complicaciones en los accidentes automovilísticos y quienes son los principales afectados.

Fraudes más frecuentes por accidentes de tráfico Como en un accidente de tráfico puede haber muchos involucrados, la reclamación de daños por parte de estos es susceptible de posibles fraudes. Tanto el conductor del vehículo, pasajeros y los peatones están expuestos a sufrir una eventualidad, pero cuando la situación no está lo suficientemente clara una de las partes puede exagerar la gravedad de la complicación y hacer que el responsable pague por una indemnización innecesaria.

Las estafas más comunes en cuestiones físicas se llevan a cabo con dolencias imperceptibles a la vista, como, por ejemplo, el latigazo cervical. Este es un dolor intenso que se presenta en el cuello cuando se ejerce una presión llevándolo hacia adelante con gran violencia por causas de un fuerte freno o un golpe por un automóvil desde la parte trasera. El problema que es que resulta complicado deducir el nivel de dolor, ya que es un punto completamente subjetivo y hay quienes lo exageran para reclamar reparación económica. Es por ello que la labor de los detectives estará en comprobar si, efectivamente, la existencia de este supuesto dolor conlleva alguna limitación física, o menoscabo en el día a día del accidentado.

Reclamos fraudulentos por daños preexistentes Si bien una de las prácticas más recurrente en estafas por accidentes es adulterar las lesiones físicas, el oportunismo para introducir daños previos en el coche o en el estado físico de los ocupantes, también es bastante frecuente. Según el estudio “Fraude al seguro español. Año 2021” realizado por el Servicio de Estadísticas y Estudios del Sector de Seguros, el 55% de los reclamos realizados en ese año tenían inconsistencias anteriores que querían pasar como actuales.

Al ser tan recurrente esta problemática, tanto las aseguradoras como los responsables del accidente, se ven en la obligación de deducir un pago por costes superiores cuando no se realizan las investigaciones pertenecientes. Es aquí donde destaca el papel de un investigador privado, quien se encarga de realizar un análisis de los hechos en el ámbito pericial, para esclarecer los detalles, conseguir los recursos del suceso y definir la verdad en el hecho.

Finalmente, los accidentes de tráfico son más cotidianos de lo que parece, es por ello que Grupo NEOX pone a disposición sus servicios periciales de investigación, para evitar fraudes en este entorno.



