Cómo invertir en criptomonedas, de la mano de IMGFX

viernes, 15 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Si se desea operar criptodivisas y acciones, es imprescindible conocer una buena plataforma de inversión financiera que conozca el mercado de valores. En este caso, IMGFX es una compañía internacional de inversión online que opera en Forex, una plataforma de inversiones de alto riesgo.

La web brinda continuamente un servicio completo, mediante el uso de tecnologías eficientes, ejecución económica y, sobre todo, profesionales que siempre están listos para negociar. IMGFX es una empresa creada en 2015 con el objetivo de ser una plataforma de inversión financiera para las personas, y no tanto para las grandes empresas.

Cómo invertir en criptomonedas IMGFX es experta en operar con bitcoins. Sus expertos estudian cómo aprovechar las ventajas que ofrece el comercio de valores, sin complicaciones legales ni fronteras estatales. Incluso en este momento, cuando el valor de las criptomonedas está a la baja, la empresa encuentra las inversiones más adecuadas para cada cliente.

El valor de una criptomoneda cambia constantemente; una moneda que una semana tiene un valor estable, podría desplomarse de golpe al día siguiente. Como ocurre en los mercados tradicionales, si hay mayor demanda de bitcoins, su precio se dispara. Por el contrario, si ningún comprador quiere adquirir la criptomoneda, su valor se estanca e incluso puede descender.

El equilibrio entre la oferta y la demanda, su utilidad, las prácticas especulativas y las llamadas “ballenas” son algunos de los factores que condicionan su fluctuación. Otro elemento influyente en el precio de estas divisas es su bajo grado de adopción, ya que el gran público no participa en este mercado. Además, al contrario que con los mercados regulados de valores, los bitcoins no cuentan con mecanismos eficaces que impidan su manipulación.

Operar con diferentes cuentas en Forex El objetivo de Forex es beneficiarse de los cambios en el valor de una moneda en relación con otra. Se puede obtener una ganancia comprando una y vendiéndola luego a un precio más alto; de ahí el riesgo que caracteriza a este mercado.

Pero en IMGFX hacen todo lo posible por ayudar al cliente a prosperar como inversor, por lo cual le ofrecen diferentes categorías de cuentas, para que escoja según sus expectativas de negocio. Al seleccionar el tipo de cuenta con el que desea operar, el cliente debe considerar las condiciones comerciales, el tipo de ejecución y los productos en los que quiere invertir.

Para principiantes o para inversores experimentados, IMGFX pone a disposición de sus clientes una amplia variedad de tipos de cuentas, que les pueden ayudar a llevar su agenda financiera a un nivel superior.



