Nonna Cosmetics cuenta con productos dermatológicamente testados para una rutina facial efectiva Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Nonna Cosmetics es una empresa novedosa en el mercado de cosméticos, desarrollada por un equipo de dermatólogos y farmacéuticos que han trabajado con el único fin de lograr cinco productos considerados de “fondo de armario” o esenciales para la piel.

Se trata de fórmulas efectivas, en rutinas faciales cortas, fáciles de sostener en el tiempo y de las que se perciban resultados. Nonna Cosmetics trabaja con la última tecnología de activos encapsulados en liposomas, que son hasta seis veces más potentes y menos irritantes, lo que permite obtener mejores resultados para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Todos sus productos están pensados para ser multifuncionales e identificar la necesidad específica de la piel que lo aplica, trabajando en corregirla sin descuidar aspectos esenciales como los niveles de hidratación o la función barrera.

Rutina de cinco productos cosméticos Diseñar una rutina dermocosmética de pocos pasos pero efectiva, que mejore la salud y el aspecto de la piel es un gran desafío. Para conseguirlo, Nonna Cosmetics trabaja con referentes en el ámbito de la cosmética y la dermatología, diseñando una sinergia única entre cada uno de los activos que componen sus fórmulas.

Nonna Cosmetics ha conseguido elaborar los productos fundamentales para todo tipo de piel, gracias a una rutina que consta de cinco productos que cubren las necesidades de la piel, tanto de día como de noche.

El Micelar W es una innovación en agua micelar liposomada con activos como ácido hialurónico y vitamina C, que no solo limpia, sino que aporta hidratación y luminosidad, reparando y energizando la piel desde el primer uso. El Booster AOX es un súper concentrado de antioxidantes que ayudan a la piel a recuperar un aspecto enérgico y radiante que atenúa arrugas y unifica el tono, luchando contra los radicales libres.

Eficacia de la sinergia entre productos El Gglow combate los signos de una piel apagada y sin luminosidad mediante una crema concentrada de ácidos glicólico y salicílico, además de niacinamida y pantenol, lo cual renueva la apariencia de la piel dañada mediante la exfoliación, controlando los brotes, manchas y cicatrices de acné.

El Retinol Starter R está especialmente formulado para estimular la síntesis de colágeno y conseguir una piel más firme, joven y tersa. Finalmente, el Power H, desarrollado con ácido hialurónico, penetra hasta en las capas más profundas de la piel, siendo un reparador cutáneo por excelencia.

Los productos de Nonna Cosmetics están testados dermatológicamente y garantizan una optimización global de la piel.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.