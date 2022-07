Estetical digitalizando el sector de la estética y peluquería Emprendedores de Hoy

La transformación digital es el presente y Estetical ha irrumpido con mucha fuerza en el sector beauty, ayudando a centros de estética y peluquerías a olvidarse de la libreta y boli y conseguir un control total del negocio.

Estetical ofrece una solución para que centros de belleza, estética, barberías y peluquerías ofrezcan una atención al cliente de calidad.

Esta empresa combina la utilización de un softwarecon el apoyo de un centro de llamadas donde atienden todas las llamadas a los centros con recepcionistas especializadas en el sector. Además, permite controlar la agenda, la gestión total de los clientes, el stock, la facturación diaria y mensual del negocio, así como saber las métricas de venta por trabajador. De esta manera, un negocio puede ahorrar tiempo mejorar la gestión de equipos y aumentar sus ingresos.

Las ventajas de Estetical para sus clientes Los clientes de centros de estética y peluquerías que cuentan con el apoyo de Estetical pueden disfrutar de distintos beneficios. En primer lugar, no es necesario esperar o llamar múltiples veces para conseguir agendar una cita. Además, el centro de llamadas de la empresa dispone de personal especializado que es capaz de resolver todas las dudas que puede haber sobre los distintos servicios.

Por otra parte, los profesionales no tienen que interrumpir sus sesiones para atender llamadas en la peluquería o en el centro de estética, por lo que los clientes acceden a un mejor servicio sin interrupciones.

Asimismo, por medio de Estetical es fácil programar, reservar y pagar distintos servicios desde cualquier dispositivo. A su vez, con la función de recordatorio de citas evita las ausencias y consigue el aumento de facturación directa. La aplicación de Estetical permite hacer una reserva en solo 7 segundos y 3 clicks, eso facilita el aumento de reservas al centro. Los clientes además pueden llevar el control de los tickets de regalo, los bonos y las sesiones restantes.

El servicio call center añade valor al uso de la aplicación Una ventaja adicional de recurrir a los servicios de Estetical es la posibilidad de contar con más de 100 teleoperadoras especializadas para gestionar todas las llamadas entrantes. Todas las teleoperadoras son técnicas en estética y peluquería. Desde el punto de vista de la peluquería o centro de estética, esto permite una mejor gestión de equipos de trabajo, para que cada especialista se dedique a lo suyo, pudiendo trabajar sin interrupciones y sin perder llamadas. Adicionalmente, para el cliente que desea conseguir una cita o esclarecer algún tipo de duda, este servicio brinda más eficacia y tranquilidad.

El software, la app de reservas y el call center de la empresa Estetical son herramientas que permiten optimizar los procesos centros de estética y peluquerías para ofrecer servicios de mayor calidad a los clientes.



