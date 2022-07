Igualada Belchí Abogados estrena identidad, página web y nuevas oficinas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:10 h (CET)

La firma, especializada en derecho concursal y derecho mercantil, refuerza así su imagen de marca manteniendo sus valores y su filosofía.

Tanto las empresas como los profesionales particulares necesitan, en distintos momentos de su trayectoria, apoyo en materia de derecho mercantil para redactar y revisar contratos, ante casos de competencia desleal y en procedimientos concursales, entre otros casos posibles.

Para resolver estas y otras cuestiones jurídicas en el ámbito empresarial es conveniente contar con el asesoramiento de profesionales con experiencia como los que integran el despacho Igualada Belchí Abogados.

Durante los últimos meses, este bufete de abogados en Murcia ha llevado adelante una reestructuración total de su identidad de marca, renovando por completo su imagen física y digital. También ha inaugurado una nueva sede en la que sus abogados, con más de 30 años de experiencia, continúan ayudando a empresas y particulares a resolver sus problemas legales.

Asesoría legal para empresas y particulares en Igualada Belchí Abogados Según José Miguel Igualada, socio y director del despacho Igualada Belchí Abogados, el grupo de profesionales que dirige cuenta con “mucha experiencia en fusiones y adquisiciones de empresas, sirviendo de asesores legales y acompañando a los clientes en todos los aspectos relacionados con estos procesos”. “Nos encargamos de buscar soluciones efectivas a los problemas presentados”, añade el director de la firma.

A su vez, Laura Ayala, abogada asociada de Igualada Belchí Abogados, comenta que para llevar adelante los procedimientos legales que requieren sus clientes disponen de la capacidad de “aunar nuestra amplia experiencia con el ejercicio legal en un trato cercano, directo y personalizado” con cada una de las empresas o particulares que acuden a ellos en búsqueda de apoyo legal.

“Solo así podemos ofrecer un servicio jurídico diferente”, añade Ayala. “Generamos la confianza necesaria para que las empresas se despreocupen al poner sus asuntos legales en nuestras manos, además de tenernos como punto de referencia en sucesivas ocasiones”, completa José Miguel Igualada.

Especialistas en procedimientos de segunda oportunidad Otra de las especialidades de este despacho son los procedimientos conocidos bajo el nombre de segunda oportunidad. Se trata de una normativa europea por medio de la cual es posible conseguir la exoneración del pago de las deudas generadas por una persona o una empresa.

“Nuestro equipo de profesionales asesora a cada cliente desde el inicio, gestionando todos los trámites necesarios para conseguir la cancelación del 100 % de sus deudas”, comenta Laura Ayala.

Según la ley de segunda oportunidad, los deudores con voluntad de pagar sus deudas pueden acceder a distintas instancias de negociación con sus acreedores. Si estas no prosperan, un juez puede determinar la cancelación definitiva de las deudas.

A través de Igualada Belchí Abogados es posible disponer del apoyo legal de un equipo de especialistas en derecho mercantil, societario, civil y penal económico, para resolver todas las incidencias que surgen durante la trayectoria de una empresa o la actividad profesional de un particular.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.