¿Cómo conseguir la mejor hipoteca? Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:01 h (CET)

En estos momentos, la sociedad está viviendo la entrada a una crisis financiera a nivel global, producida por varios factores, como pueden ser las secuelas de salir de la crisis producida por el COVID-19.

Pese a esto, la vida sigue y las personas tienen que adaptarse a la situación, tomando la mejor decisión posible con algo tan importante como es la compra de su vivienda, y hacerlo antes de que afecte más la inflación que se está produciendo. Con este fin, AP Financial Search ayuda a encontrar la financiación hipotecaria que mejor se adapte a cada persona y a su situación.

Son muchas las variantes de hipoteca que hay. En primer lugar, la hipoteca fija da la tranquilidad de una cuota inamovible durante la vida de la hipoteca, pese a que actualmente el interés es algo más elevado. Por otra parte, existe la hipoteca variable, donde actualmente el interés es más bajo que en la de tipo fijo. Sin embargo, al depender este interés del euríbor, varios expertos pronostican una subida del mismo.

De este modo, desde AP Financial Search quieren ayudar a las personas a obtener lo mejor de cada una, por eso trabajan con una hipoteca al tipo mixto con la cual no cuentan todas las entidades bancarias y financieras.

Asimismo, Alejandro Portolés, gerente de AP Financial Search, Licenciado en Derecho y Asesor en Crédito Inmobiliario, estudiará cada caso al detalle y ofrecerá la mejor solución sin tener que pagar comisiones ni minutas por el préstamo hipotecario.

Con la ayuda de AP Financial Search, sus clientes podrán adaptarse a los cambios de la mejor manera.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.