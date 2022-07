Alluring Clinic expone los beneficios de realizarse la mesoterapia corporal Emprendedores de Hoy

Dentro de las diferentes técnicas que tiene la medicina estética, el tratamiento de mesoterapia corporal es una de las más recomendadas y demandadas para eliminar la presencia de celulitis y adiposidad.

En Alluring Clinic, ubicada en la ciudad de Madrid, la misión es ofrecer soluciones de medicina estética, tratamientos faciales y planes de nutrición, para contribuir en el bienestar de las personas. Para lograrlo, los profesionales realizan una evaluación previa y personalizada de cada caso, para determinar el tratamiento adecuado y alcanzar los resultados deseados.

¿Qué es la mesoterapia corporal y de qué manera se aplica este tratamiento? La mesoterapia consiste en un tratamiento a través del cual se reduce el volumen en aquellas zonas del cuerpo con mayor concentración de grasa y celulitis, sobre todo en los muslos, los glúteos y el abdomen. Este método no está indicado para quienes buscan adelgazar, ya que se centra en modelar la silueta y tratar los cúmulos de grasa localizada, mediante un procedimiento sencillo y que no presenta contraindicaciones.

Una de las ventajas de la mesoterapia es que se trata de una técnica mínimamente invasiva, debido a que se aplica a través de microinyecciones intradérmicas, cuyo tamaño no sobrepasa los 4 mm. En principio, se realiza 1 sesión por semana o cada 15 días y, si los resultados son los esperados, se puede optar por 1 sesión cada mes.

¿Cuáles son los beneficios de la mesoterapia corporal para la salud de las personas? Uno de los beneficios que ofrece la mesoterapia para el cuerpo y la piel es la reducción de la grasa acumulada, con el objetivo de evitar la aparición de efectos como la celulitis y la piel de naranja. Para lograrlo, se reducen los depósitos grasos, mediante la estimulación del drenaje venoso y linfático, devolviendo a la piel sus propiedades reafirmantes.

Por otra parte, esta técnica ayuda a combatir la retención de líquidos, hidrata la piel, mejora la calidad de la piel en sus diferentes capas y fortalece el tejido conjuntivo. Para obtener mejores resultados, es recomendable combinar la mesoterapia con otros tratamientos como la radiofrecuencia, la presoterapia o el método LPG, todos ellos disponibles en Alluring Clinic.

Para Alluring Clinic es imprescindible contar con un equipo médico de carácter multidisciplinar que permita realizar un tratamiento integral, de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Con unas modernas instalaciones y equipos de última generación, los clientes pueden sacar el máximo provecho a sus tratamientos de medicina estética.



