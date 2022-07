Carillas dentales en la clínica de Estética e Implantología Dental Dr. Jesús Ruz Emprendedores de Hoy

La estética dental es una de las ramas de la odontología que se encarga de resolver los detalles funcionales y estéticos de la dentadura para conseguir la mejor sonrisa posible del paciente. Una de las técnicas ampliamente utilizadas para lograr la apariencia dental ideal es la implementación de carillas dentales, mediante las cuales se realiza una restauración del aspecto de los dientes. En la ciudad de Córdoba, la clínicaDr. Jesús Ruz presenta un excelente servicio en la colocación de carillas dentales y otras soluciones de odontología.

¿Para qué sirven las carillas dentales? Las carillas son unas láminas delgadas de porcelana o de composite que se pegan a la superficie dental mediante un pegamento especial (resina o cemento). Este tratamiento es uno de los más demandados en la odontología por personas que quieren corregir algún defecto en su dentadura. Con ellas, se obtiene la máxima estética posible y resultados muy estables a largo plazo.

Una de las razones de su uso es el blanqueamiento inmediato, ya que el color de este material es igual al de los dientes naturales. Además, ofrecen mayor resistencia a las manchas que los dientes, por lo que su aplicación garantiza una dentadura blanca por muchos años. Las carillas también son usadas para tapar dientes fracturados, dientes torcidos o separados que no han sido tratados con ortodoncia y, por último, para reemplazar el esmalte dental desgastado. En la clínica de Estética e Implantología Dental Dr. Jesús Ruz, se realizan tratamientos de carillas de alta calidad de la mano de profesionales del sector.

Dr. Jesús Ruz es una clínica especializada en carillas dentales La clínica Dr. Jesús Ruz cuenta con un equipo de profesionales que llevan a cabo un trabajo de alta calidad en la implementación de carillas dentales que asemejan a la perfección la forma original de los dientes de los pacientes. La aplicación de este procedimiento estético asegura una larga durabilidad y la permanencia del color inicial por varios años.

Esta clínica presenta instrumentos tecnológicos odontológicos muy avanzados como el sistema DSD Digital Smile Desing, que permite hacer simulaciones digitales de la dentadura final mediante el procesamiento de fotografías. Además, utilizan una técnica llamada mock up en la que se crea un molde de silicona que permite recoger y comparar el nuevo diseño dental con la dentadura actual del paciente. Con estas herramientas se le ofrece a cada cliente una completa y transparente visualización del resultado final, con lo cual puede tomar la decisión de continuar con el procedimiento con total confianza.

Las carillas dentales es uno de los tratamientos más delicados que existen en la estética dental. Por esta razón, es recomendable que sea realizado por profesionales ampliamente cualificados en la odontología como los expertos de la clínica Dr. Jesús Ruz.

Para aquellas personas que tengan alguna duda sobre este u otros servicios, la clínica ofrece asesoramiento gratuito con uno de sus profesionales, que resolverán todas las preguntas sin compromiso.



