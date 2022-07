La crema Esencia de la Cruz es BIO y dispone del código Nacional

En la actualidad, se ha evidenciado un considerable aumento de las afecciones ligadas a dolores musculares y articulares. Este crecimiento se debe a diversos factores como el mantenimiento de una misma postura en el trabajo, lesiones en la práctica de un deporte o ejercicio e, incluso, la tensión generada por el estrés.

Los expertos recomiendan el uso de cremas eficaces para tratar dichas molestias con sello BIO y Código Nacional, un sistema de identificación que en España avala la calidad de un producto. La Crema Esencia de la Cruz cumple con ambos requisitos y está certificada legalmente para su comercialización.

¿Qué implica que Esencia de la Cruz disponga del sello BIO y la acreditación del Código Nacional? El sello BIO es una etiqueta ecológica que certifica que un producto es fabricado con materiales naturales que no vulneran ni impactan negativamente en el medioambiente. También atestigua que durante el proceso de elaboración se ha respetado la vida animal y no se ha testado en ellos para comprobar la eficiencia de la fórmula. Esencia de la Cruz cuenta con este sello con una de las cremas más destacadas en ese sentido y no tiene competencia en dichos términos.

Entre tanto, el Código Nacional es otorgado por el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y permite corroborar la eficacia de un producto y su cumplimiento de la normativa vigente. Con efectividad en todas las personas y en todas las edades, Esencia de la Cruz se establece como una crema que se ha situado en la preferencia de muchos, destacando por encima de otras fórmulas.

Crema con ingredientes naturales de alta calidad, efectiva para aliviar el dolor muscular y articular En un estudio realizado para evidenciar la calidad de Esencia de la Cruz, se comprobó que más de 1000 personas han testificado a favor de esta.

Esencia de la Cruz está indicada para aliviar los dolores musculares y articulares, generando una sensación de bienestar que reduce las molestias cervicales y lumbares desde el primer uso. También es efectiva para disminuir la tensión en cuello, codos, piernas y tobillos. Lo anterior se debe a sus ingredientes naturales entre los que se encuentran extractos de árnica, hipérico, harpagofito, romero, menta, clavo, tomillo, aloe vera y espliego.

Esta crema tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas, no tiene ningún tipo de sustancias nocivas para el organismo y prescinde de parabenos y pegs. Su base es el aceite de girasol y el aceite de oliva extra, y la misma se comercializa en diversas presentaciones que incluyen formato grande de 500 ml, mediano de 250 ml y pequeño de 75 ml.