Las camas colecho para perros de Cool-Dreams

El descanso es esencial para los caninos, por lo que disponer de una cama colecho para perros es fundamental para mejorar la calidad de vida del animal y optimizar su sistema inmunológico.

Las horas de sueño y la calidad del mismo repercuten en el proceso de desarrollo y crecimiento de un perro, así como también en su humor, desempeño y energía en el día a día. En ese sentido, es conveniente adquirir camas confortables y espaciosas, como las comercializadas por compañías especializadas en el sector como Cool-Dreams.

Importancia de la calidad del sueño en los perros Se estima que un cachorro requiere hasta 18 horas de sueño diarias, mientras que en los perros adultos este periodo oscila entre las 12 y las 14 horas. Además del tiempo, los expertos aseveran sobre la trascendencia de la calidad del sueño en cada perro de acuerdo a su raza y edad, por lo que es indispensable ubicar un área específica para su descanso como camas que se adecúen a su tamaño, necesidades y posturas al dormir.

Diversos estudios han relacionado la calidad del sueño con un aumento en la esperanza de vida de los perros, a lo que se suma la actividad física y la sana alimentación. En ese orden de ideas, implementar hábitos saludables de descanso en el animal genera beneficios tanto a corto como a largo plazo.

El colecho, un nuevo concepto para mascotas El colecho es un concepto que proviene del mundo de bebé, campo donde Cool-Dreams es especialista desde hace más de 10 años. Savannah es una novedosa cama de madera elevada para perro antiestrés, ya que la mascota siente más tranquilidad al dormir al lado de su compañero humano, un espacio independiente al lado de la cama.

Además, las camas colecho para perros proporcionan protección y aislamiento contra las altas temperaturas del verano y las bajas del invierno.

Beneficios y ventajas de las camas de colecho para perros Entre las múltiples ventajas que proporciona la cama para perros Savannah, se encuentra que se puede decir adiós a los pelos, ya que el hecho de que el perro tenga un espacio propio hará que los molestos pelos se acumulen en la cama de la mascota y no en la de su dueño. Además, dispone de 3 alturas de colecho que permiten ajustar la estructura a la altura más óptima de la cama, siendo los niveles de 43 cm, 48 cm y 54 cm. Esta está fabricada con madera de haya sin lacado. No importa que el perro muerda la madera, no tiene nada tóxico. Además, cuenta con una alta resistencia de la estructura de madera de haya, soportando perros de hasta 35 kilos. Las dimensiones son de 100×60 cm para que tanto perros grandes como pequeños puedan dormir confortablemente. Adicionalmente, son aconsejables para los perros mayores, los cuales se suelen hacer pipí en cualquier sitio (en estos casos es recomendable el uso adicional de un empapador).

Para que un perro se mantenga activo, es conveniente que disponga de una cama porque, gracias a un sueño correcto, se reduce la necesidad de visitar constantemente al veterinario y se aminora la propensión a padecer de diversas patologías.