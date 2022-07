Hacer barranquismo en la Sierra de Guara de la mano de Rumbo Aventura, el plan perfecto para este verano para los más aventureros Emprendedores de Hoy

La llegada de la época más cálida del año es, para muchas personas, sinónimo de relajación en la playa y disfrute en el mar. Aun así, ciudades y provincias de todo el país se preparan para invitar a los turistas a que exploren todas sus maravillas naturales y culturales sin que el frío represente un obstáculo durante su visita. Este es el caso de la provincia de Huesca, cuyos increíbles paisajes son el escenario perfecto de múltiples actividades para hacer en verano.

Aquellos interesados en los deportes extremos tienen la posibilidad de vivir una experiencia única de barranquismo en la Sierra de Guara de la mano de Rumbo Aventura. Esta compañía lleva más de dos décadas dirigiendo descensos a lo largo y ancho del Río Vero y ha sido una de las empresas promotoras que han catapultado a la Sierra de Guara como uno de los destinos preferidos por principiantes y expertos para practicar barranquismo a nivel mundial.

Una joya de la región de Alquezar Los barrancos de la Guara son una joya de la geografía aragonesa. Sus formaciones rocosas se caracterizan por presentar estrechos pasillos y profundas pozas de aguas turquesas que se complementan con cascadas serpenteantes, perfectas para vivir una experiencia de aventura inolvidable. A la hora de hacer en la Sierra de Guara barranquismo, el objetivo principal es descender por las paredes del Cañón que alberga el Río Vero y rematar con una experiencia de canyoning que permite explorar las cuevas y pozos que conforman toda la cuenca del río.

Rumbo Aventura ofrece paquetes que contemplan recorridos con diferentes niveles de dificultad, por lo que cualquier integrante de la familia puede disfrutar de la belleza de este paraje sin que vea amenazada su integridad. En el nivel 1 y 2 no es necesario realizar saltos o tener conocimientos de escalada para completar en su totalidad la actividad, siendo este paquete el perfecto para iniciarse en el increíble mundo del barranquismo. Los niveles 3 y 4 proponen un recorrido mucho más fuerte y de mayor duración, donde es necesario tener buena condición física y conocimientos previos de escalada para completar la actividad, que puede prolongarse hasta 6 horas.

Un plan diferente para el verano La Sierra de Guara está dispuesta a cautivar con su magia a todos los visitantes que deseen experimentar una aventura extrema en sus ríos y barrancos. Para acompañar la experiencia, Rumbo Aventura cuenta con guías expertos y equipos de excelente calidad que garantizan la seguridad del grupo en cualquier momento o lugar. Aquellos interesados en vivir unas vacaciones diferentes este verano, podrán conocer un paisaje cautivador y vivir una experiencia para no olvidar en la Sierra de Guara de la mano de Rumbo Aventura.



