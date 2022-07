Los másteres en blockchain en España en 2022, el futuro del comercio internacional, por Blockchain School for Management Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 11:16 h (CET)

La tecnología blockchain es una estructura asimétrica y matemática que se utiliza para almacenar la información de un archivo de datos de forma única. Esta metodología para el control de información se interpreta como un libro mayor inmutable y compartido, ya que no es solo una base de datos.

El blockchain permite también el registro de transacciones y la transferencia de valores o activos de un lugar a otro, como ocurre con las criptomonedas. Esta tecnología ha sido catalogada por instituciones como Blockchain School for Management, como un gran avance en las tecnologías digitales y por ello se han especializado en ofrecer cursos en blockchain.

Las formaciones en blockchain que se ofrecen en España La importancia que está cobrando la tecnología blockchain en el mundo de los negocios está llamando la atención de muchas personas para especializarse en este ámbito. Por ello, ya en España, se pueden encontrar cursos que tratan de acercar a las personas a este novedoso campo. Existen, por ejemplo, cursos para la formación profesional en la administración de sistemas informáticos.

Según el sitio especializado E-Magister, algunas universidades están incluyendo la blockchain como materia obligatoria en los programas de estudios de Comercio Internacional. La escuela de negocios digitales Three Points abrió recientemente un Máster en Blockchain y sus aplicaciones empresariales. Por su parte, la UNIR está ofreciendo un programa de formación para Experto Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Blockchain.

La ESIC Business & Marketing School puso a disposición del público el Curso Especializado Online en Blockchain, con una duración de 3 meses. Sin embargo, las mejores ofertas educativas en estas carreras están asociadas a másteres con alta especialización. Dos de los más reconocidos se pueden encontrar en la Blockchain School Management.

Los másteres en blockchain de Blockchain School Management Blockchain School Management es un centro de formación especializado en la enseñanza de las tecnologías digitales. Esta institución asegura que se ha destacado a nivel internacional por sus másteres sobre la tecnología blockchain. Estos son el Máster en Blockchain Management y el Máster en Blockchain Engineering. Ambos se pueden hacer en las modalidades live streaming u online.

Con el Máster Blockchain Management, los participantes aprenden en profundidad todo lo concerniente al funcionamiento de esta tecnología. También reciben la formación necesaria para participar, diseñar y ejecutar proyectos que utilicen esta tecnología. En el Máster en Blockchain Engineering se adquieren conocimientos profundos para convertir a los aspirantes en desarrolladores de tecnología blockchain expertos tanto para blockchain públicas (Ethereum) como permisionadas (Hyperledger).

Las personas que adquieren estos conocimientos podrán programar aplicaciones descentralizadas y desarrollar infraestructuras para el funcionamiento de un proyecto blockchain. Lo más importante es que tendrán una visión global del funcionamiento de esta tecnología.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.