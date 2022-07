Merchandising en verano con Carandre Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 15:36 h (CET)

Hoy en día, la mayoría de empresas han apostado por promocionar su marca a través de productos de uso cotidiano, conocidos en el mundo del marketing como merchandising.

Para lograrlo con éxito, la mejor opción es contratar el servicio de empresas especializadas en la creación de material promocional, como es el caso de la empresa Carandre, que cuenta con diversos sistemas de impresión. Con un catálogo de más de 60.000 artículos personalizables, los clientes pueden crear el merchandising ideal para todo tipo de ocasión, obteniendo excelentes resultados en términos de rentabilidad.

Carandre cuenta con excelentes opciones de merchandising para la temporada de verano Con la llegada de la temporada de verano, la mayoría de personas aprovecha para disfrutar del clima y tomar unas vacaciones, siendo la playa uno de los destinos más elegidos. En este contexto, las empresas utilizan esta época del año para mejorar sus índices de ventas mediante la implementación de estrategias de marketing, como el merchandising.

Por ello, los artículos de verano y playa son una de las opciones más recomendadas, y Carandre ofrece la posibilidad de personalizar artículos de uso diario como gafas de sol, esterillas, toallas, mochilas y hasta abanicos. En el sitio web de la empresa, los clientes pueden escoger entre más de 250 artículos de verano y playa, con la opción de colocar el logotipo, eslogan o imagen corporativa de su compañía.

¿Cuáles son las ventajas del merchandising para las empresas? El merchandising es una de las estrategias publicitarias más utilizadas en la actualidad, principalmente por el bajo coste que representa y la larga duración que ofrecen estos objetos para publicitar una marca. Una de las ventajas de esta técnica es que permite a las empresas destacarse de su competencia, mostrando una imagen de marca positiva que aumenta su visibilidad.

Al colocar el logotipo o nombre de la marca en objetos de uso cotidiano, las posibilidades de permanecer en la mente del público son más altas, generando un mejor posicionamiento en el mercado. En consecuencia, quienes busquen un producto o servicio específico se decantarán por aquella marca que se tomó el tiempo de regalarles un artículo promocional.

Sin embargo, el merchandising no es una estrategia que se enfoca únicamente en atraer nuevos clientes, sino que también actúa como un mecanismo de fidelización para los clientes antiguos. De esa manera, las empresas generan un vínculo con los clientes, conocido como engagement, de tal forma que se sientan importantes y cuidados.

A través de la tienda online de Carandre, los clientes pueden elegir el merchandising que mejor se ajuste a sus preferencias, con un sistema de marcaje y rotulación de vanguardia que asegura un servicio excelente. Para recibir asesoría sobre el artículo publicitario que mejor se adapte a la empresa, o en caso de no encontrar el producto deseado, los clientes pueden contactar vía telefónica o por correo electrónico con un equipo de asesores.



