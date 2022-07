Cómo saber cuál es la tarifa eléctrica que mejor se adapta a cada cliente Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 13:05 h (CET)

El mercado libre y el regulado ofrecen al usuario unas tarifas muy diferentes. No obstante, ambas coinciden en tres aspectos determinantes:el precio de generación de esa energía, los peajes de acceso y los impuestos. Todo lo demás son características propias de cada tarifa; características que son las que hacen que una tarifa sea o no la que el cliente realmente necesita según su perfil energético.

¿Siempre han existido tantas tarifas distintas? En España, la liberalización del mercado energético comenzó en 2009; desde entonces, cada cliente puede contratar el servicio con la compañía que mejor se adapte a sus necesidades.

El mercado regulado y la tarifa PVPC Contratando el Precio Variable para Pequeños Consumidores o tarifa PVPC, el usuario encontrará un precio de energía que varía cada día y cada hora. Esta fluctuación dependerá de la oferta y de la demanda del mercado mayorista energético en ese momento. Se trata de un modelo más volátil que los de precio fijo, pero interesante para usuarios residenciales que no superen los 10 kW de potencia contratada.

El mercado libre y sus tarifas En este caso, es posible elegir la oferta que ofrezca un mayor ahorro en la vivienda o negocio, adaptando la tarifa a los hábitos de consumo:

Tarifa fija: Contratar una tarifa fija para pagar un precio establecido por contrato es una opción segura y que evita sobresaltos.

Tarifa indexada: Solo se paga por la energía que se consume al eliminar las primas de riesgo y demás cargos adicionales de los precios fijos, pero con la salvedad de que el usuario está expuesto a los cambios del mercado.

Tarifa plana: Ofrece un precio fijo y consumo determinado. Así, el usuario paga lo mismo cada mes por un paquete limitado de kW. Estas tarifas suelen estar sujetas a regularizaciones a finalizar el año.

Otras: tarifas con precios fijos revisables cada X meses, tarifas duales para luz y gas, tarifas especiales al autoconsumo, etc.

Es importante tener claros los conceptos básicos del mercado libre y el regulado para decantarse por la opción más interesante en cada caso.

En UniEléctrica han apostado desde su fundación en 2013 por ofrecer a todos los clientes tarifas de energía 100% renovable, adaptadas a las necesidades energéticas, tarifas sencillas y sin sorpresas que, junto a un asesoramiento cercano y personalizado, le han llevado a ser la alternativa a las eléctricas tradicionales en España.



