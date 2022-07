Sistemas de protección catódica, con Forboat.eu Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 12:49 h (CET)

Los ánodos para cascos o ánodos de sacrificio deben reemplazarse a medida que se van desgastando. El hecho de cambiar estos ánodos es algo que depende del material del cual esté construida la embarcación, su lugar de estacionamiento, en qué tipo de agua se sumerge, etc.

En forboat.eu se pueden conseguir ánodos de todo tipo de materiales, disponibles en una gran variedad de marcas. Ya sea por precaución o por el reemplazo de un ánodo ya corroído por el agua, el recambio periódico de estos es importante para el mantenimiento de la embarcación. Los destrozos que produce el óxido en el casco y en otras partes de un navío pueden ser evitados, extendiendo la vida útil de la misma. Los ánodos pueden ser colocados en diferentes sitios del barco, tales como el casco, los ejes y las hélices.

Por qué las embarcaciones necesitan ánodos Es importante saber que uno de los principales materiales con los que están construidas las embarcaciones son los metales no ferrosos, aleados entre sí; y el acero es utilizado en los cascos. Por eso mismo, son necesarios los ánodos de sacrificio, como suelen llamarles.

Teniendo en cuenta que las embarcaciones suelen estar sumergidas y en contacto con el agua, es de esperar que puedan sufrir los efectos de una corrosión acuosa. El catálogo de boat equipment de Forboat.eu ofrece distintos tipos de ánodos, tornillos, tuercas y otros elementos para su instalación.

Los anodes for hull son el principal componente en los sistemas de protección catódica. Estos están fabricados de metales con un mayor nivel de oxidación que el propio metal del barco. Gracias a una reacción electroquímica los ánodos se oxidan y corroen, protegiendo a la embarcación. Es por eso que los llaman ánodos de sacrificio.

Cada cuánto tiempo es necesario cambiar los ánodos Algunos navegantes con experiencia recomiendan revisar el estado de los ánodos especialmente al finalizar la temporada de agosto. Si el ánodo fue corroído y no tiene capacidad para absorber el óxido, podrá verse a simple vista, ya que se formarán pequeños cráteres y se verán gastados por la pérdida de material. El lugar en el que se utiliza la embarcación también influye en la vida útil de los ánodos. Ya sea agua dulce, salada o salobre, deberá instalarse el ánodo correspondiente.

Mantener una embarcación en buen estado es muy fácil cuando se cuenta con los productos adecuados. El catálogo mayorista de forboat.eu provee de una gran variedad de accesorios para la protección de las embarcaciones a precios muy competitivos.



