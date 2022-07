En qué fijarse para comprar un remolque portacoches, con Buscoremolque Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 12:35 h (CET)

Ya sea un traslado por placer o por emergencia, movilizar vehículos de un lado a otro no es una tarea sencilla. Es fundamental contar con equipamiento adecuado y seguro que garantice el cuidado del vehículo trasladado y del entorno.

Encontrar el remolque propicio para esta labor es más fácil a través de la plataforma Buscoremolque. Esta empresa cuenta con 19 años de experiencia en la importación de productos abatibles, económicos y de calidad, con modelos exclusivos de remolques portacoches de diversos tamaños y marcas.

Lo que hay que saber antes de elegir un remolque La amplia variedad de remolques portacoches que se encuentra disponible en Buscoremolque permiten que las diversas necesidades de los clientes estén cubiertas, teniendo en cuenta ciertas especificaciones. A la hora de elegir el producto en el cual se transportará el coche, se deben considerar las propiedades del vehículo de carga, del vehículo transportista, del camino a recorrer y de las normativas del territorio.

En principio, es fundamental saber el peso del coche que se quiere trasladar. También se requiere conocer el camino a transitar, si es asfaltado o no o si estará en pendiente, para que el remolque elegido responda correctamente. Por otro lado, se pueden elegir remolques fijos o plegables, abiertos o cerrados, con uno o dos ejes, según la función a la que se destine.

Estas propiedades, así como también el modelo y la marca del remolque, pueden seleccionarse en la tienda online de Buscoremolque, que cuenta con productos para trasladar hasta 3.500 kg en la vía pública y hasta 50 toneladas en uso privado.

Aspectos a tener en cuenta al trasladar un coche Es importante que el vehículo esté bien sujeto al remolque para evitar que se caiga durante su traslado. El coche debe ir ubicado en el centro, donde el remolque lo indique, correctamente bloqueado con el freno de mano y con las ruedas bien fijadas con calzas.

Durante el viaje, el conductor tiene que frenar lentamente y de manera anticipada, pues al llevar más peso, necesita más tiempo para detenerse correctamente. Al doblar, es importante abrir el vehículo y realizar una trazada amplia y redonda, evitando que el remolque se desvíe.

Estos aspectos de seguridad son complementados por la calidad que Buscoremolque garantiza en cada uno de sus productos. Desde 2003, esta empresa busca diversificar su oferta y brindar soluciones accesibles, para adecuarse a las exigencias de los clientes, mostrando siempre la mejor predisposición y profesionalidad.



