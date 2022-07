¿Por qué los frigoríficos de Poowercool son perfectos para los chiringuitos de playa? Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de julio de 2022, 10:06 h (CET)

Uno de los requisitos imprescindibles para los bares o chiringuitos de playa es contar con bebidas frías para ofrecer a sus clientes. Gracias a los frigoríficos Poowercool es posible abastecer la demanda de estos productos de manera constante, ya que necesitan menos de 2 horas para enfriar vinos, cervezas, cavas u otras bebidas

Las neveras hostelería alimentos y bebidas de esta marca son unas de las más poderosas del mercado. Además, cuentan con la capacidad de enfriar la cerveza por debajo de los -8 °C sin que alcancen el punto de congelación. Los frigoríficos Poowercool son ideales para ambientes de playa y resisten al uso intenso que necesitan los locales gastronómicos durante el verano.

Las neveras Poowercool cuentan con un sistema tecnológico único El sistema Supercooling, que está incorporado en todos los frigoríficos Poowercool, está patentado y es único, ya que logra dotar a las bebidas de una textura y sabor inigualables. Los chiringuitos que disponen de estos equipos pueden ofrecer bebidas por debajo de su punto de congelación, a pesar de que su temperatura sea de – 8 °C. De esta manera, es posible ofrecer cerveza, vino o champán con un frescor máximo y en estado líquido.

Asimismo, el rendimiento de estas neveras es superior al que presentan otros modelos disponibles en el mercado porque solo necesitan 2 horas para enfriar las bebidas, incluso cuando es verano y se registran altas temperaturas.

Por otra parte, el consumo energético que requieren es moderado y no ocasionan un gasto superior a los 15 € al mes, siendo eficientes tanto con el medioambiente como con la estructura de gastos de un negocio.

Esta característica permite amortizar la inversión rápidamente. Asimismo, la marca ofrece una garantía de 3 años en piezas y mano de obra. Además, cuenta con un servicio técnico en toda España. Si bien es muy poco frecuente, si alguna nevera sufre un desperfecto esta es inmediatamente remplazada por otro equipo hasta ser reparada, con el objetivo de no perjudicar económicamente al local de restauración.

El efecto Slush, una característica única de las bebidas que se enfrían en neveras Poowercool Las neveras de esta marca permiten ofrecer bebidas que suponen una experiencia distinta para los clientes de un bar o chiringuito de playa. Una vez retiradas de la nevera, y solo con una pequeña agitación, es posible conseguir un efecto Slush. Se trata de una textura única con la que es posible preparar cócteles sin necesidad de usar cubitos de hielo.

Las neveras hostelería alimentos y bebidas de la marca Poowercool permiten enfriar 300 botellas de cerveza por debajo de los 0 grados en 2 horas y con un consumo de energía mínima. Por esta característica, por sus prestaciones únicas y por su fiabilidad, son equipos que permiten que un chiringuito de playa consiga destacar para poder atraer a más clientes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Digitalización de las empresas con Vandelay, una agencia marketing digital en Barcelona Cada vez más estudiantes eligen cursar estudios superiores de producción musical 3digits renueva su compromiso con WatchGuard Idonia facilita la interacción y optimiza la atención primaria y especializada Fernando Miralles lanza una formación para revolucionar la educación en comunicación