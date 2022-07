GMQTECH, titulación oficial en la era digital Emprendedores de Hoy

La transformación digital se ha convertido en uno de los elementos más importantes para seguir el ritmo de las nuevas necesidades emergentes que hoy día tienen tanto empresas como clientes.

Por este motivo, GMQTECH posicionado como único centro especializado en tecnología y digitalización homologado para impartir con carácter oficial formación profesional tanto por la Consejería de Educación de Madrid, como por la Junta de Andalucía, apuesta por la creación de talento digital.

GMQTECH cuenta con una excelencia académica y una metodología vanguardista que lo sitúan a la cabeza en los ratios de empleabilidad, obteniendo un 94,5 % en empresas líderes del sector tecnológico en las que sus alumnos son contratados tras la finalización de las prácticas.

GMQTECH pertenece al grupo DIGITALENT, grupo educativo mundial de la era digital, presidido por Javier Rodríguez Zapatero, ex Director General de Google y ahora presidente de DIGITALENT.

GMQTECH: FP digital, excelencia académica y oficialidad Su filosofía se centra fundamentalmente en el compromiso con la mejora continua de la empleabilidad de los jóvenes, basándose en una formación eficiente y práctica. De hecho, su oferta formativa se caracteriza por ser innovadora, vanguardista y práctica, impartida por docentes en activo con una amplia experiencia y profesionalidad. Esto, con el objetivo de garantizar la máxima empleabilidad de sus estudiantes.

En GMQTECH se ofrece un abanico de programas formativos, dentro de la Formación Profesional, tanto en la modalidad presencial como online orientados a desarrollar a los mejores profesionales del sector de la Informática, empezando por titulaciones oficiales en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior como Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) o Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), que se complementan posteriormente con Másters de Especialización en Big Data y Ciberseguridad, o Certificados de Especializaciones en Amazon Web Services, Cisco o Microsoft.

Todos los ciclos formativos, tanto en Grado Medio como Superior llevan incluidos de forma extracurricular unos talleres de especialización en Ciberseguridad, Big Data e Inteligencia Artificial.

GMQTECH, objetivo empleabilidad La principal razón por la que una persona desea formarse profesionalmente, es por el empleo. Por eso, en GMQTECH, uno de los principales objetivos es garantizar la empleabilidad de sus alumnos. Para ello, se posiciona como un referente académico incluyendo en sus ciclos formativos talleres de especialización en ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, etc.

Hoy en día, de los más de 2.300 profesionales formados en la institución, alrededor de 2.100 ya están trabajando. Por lo que se obtiene una tasa de empleabilidad de alrededor del 94,5 %.

GMQTECH tiene convenios de colaboración con empresas líderes del sector tecnológico en las que sus alumnos son contratados en un alto porcentaje, tras la realización de las prácticas como son Accenture, Atos, Alten o ISDI, etc.

En la página web de GMQTECH se puede encontrar mucha más información acerca de la oferta formativa que ofrece no solamente en Madrid, sino también en ciudades tecnológicas referentes como Málaga, en la que se encuentra ubicado dentro del Centro de Aceleración Digital.



