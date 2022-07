Los refrescos saludables MoonWater revolucionan el mercado Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Una bebida 100 % natural ha llegado al mercado español y más allá de sus fronteras con todo el sabor y los beneficios de las frutas orgánicas y un delicioso toque de burbuja fina, procedentes del agua mineral carbonatada.

Inspirado en la luna, a la que considera su “eterna compañera”, el emprendedor Nacho Alonso, ha creado MoonWater, un refresco saludable que trae bienestar, no solo para el organismo, sino para el planeta.

Cuatro delicias para todas las edades Agua mineral proveniente del manantial de Galea, en Asturias, zumo de fruta ecológico y burbuja fina, hacen el match perfecto para entregar al consumidor una bebida diferente, llena de beneficios para un público que merece conocer lo que bebe y disfrutar de sabores exquisitos sin perjudicar la salud con ingredientes y edulcorantes artificiales.

La formulación de los refrescos MoonWater ha sido diseñada en California, Estados Unidos y fabricados en Asturias.

Bajo en calorías MoonWater, utiliza fruta ecológica que para entenderlo de una manera sencilla, los alimentos ecológicos no se ven alterados por aditivos u hormonas sintéticas, respetando su ciclo natural de producción y fomentando la biodiversidad biológica. Además, la bebida es endulzada con un toque de sirope de agave ecológico.

Al visitar la página web de MoonWater, los usuarios podrán apreciar las preciosas latas de aluminio, diseñadas por el ilustrador Óscar Mariné, artista y experto en comunicación.

La propuesta de sabores incluye el de Lima & Jengibre; con zumos de limón, lima, y extracto de jengibre; la presentación Naranja & Granada, con naranja sanguina, granada, ‍y zanahoria negra; o la versión Mango & Mandarina, ‍con zumos de mango, mandarina y clementina. La cuarta propuesta es la presentación Mora & Arándano, en la que el agua de manantial se combina con arándanos, mora y açaí.

Tanto en la tienda online como en supermercados como Carrefour, BM o El Corte Inglés Bio o en bares y restaurantes del país, se pueden encontrar estos refrescos saludables. La startup ofrece un pack de 12, 24 o 48 latas con los cuatro sabores y envíos gratuitos a partir de la compra por 26 euros.

Una bebida con propósito En sintonía con el cuidado del medioambiente, la marca ofrece latas de aluminio, libres de BPA. Este material reduce la huella de carbono en cuanto a refrigeración y transporte en un 45%, en comparación con el uso del vidrio. Todos los paquetes son 100 % reciclables y reciclados.

La creación de MoonWater nace con el compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida en el planeta. Así lo explica Nacho en el portal web al destacar el objetivo de contribuir con la producción y el consumo responsables en todo el planeta: “nos preocupamos de lo que verdad importa, la calidad de lo que consumimos. Solo los ingredientes naturales, sin azúcares refinados, son una buena receta para nuestra salud y bienestar”.



