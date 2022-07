AICAD Business School, entre las 7 mejores escuelas de negocios de España Emprendedores de Hoy

A día de hoy, en entornos VUCA, tener experiencia para enseñar sobre negocios y marketing on /offes crucial para entender cómo funcionan los nuevos mercados y poder formar mejor a las personas que serán el talento decisivo para la permanencia de las empresas en un mundo digital.

En España, existen muchas escuelas de negocios y entre las más destacadas está AICAD Business School que se encuentra entre las 7 mejores de ellas por contar con especializaciones centradas en el corazón de la economía digital. Estas nuevas carreras para el trabajo de los próximos años que ha creado AICAD Business School están divididas en másteres oficiales, másteres universitarios, postgrados y otras capacitaciones universitarias y cuenta, además, con profesores de reconocido prestigio y muchos años de experiencia, lo cual la convierte en una escuela de negocios líder en capacitar en las nuevas profesiones del empleo del futuro.

¿Por qué AICAD Business School es una escuela de negocios reconocida? La revista Forbes reconoció a AICAD Business School como una de las 7 mejores escuelas de negocios de España por disponer, entre sus programas, de un innovador máster oficial en Project Management, focalizado en la implementación y ejecución de proyectos empresariales. Este máster está diseñado para los profesionales que buscan aprender como definir las necesidades de un proyecto y realizar con eficacia su planificación, ejecución, seguimiento, gestión y cierre con todas las garantías de éxito. Forbes indica que algo a destacar de esta especialización son sus profesores cualificados. Según un análisis de la revista, 8 de cada 10 de estos profesores que imparten el máster en AICAD Business School se encuentran ejerciendo en el campo laboral de los negocios y aproximadamente el 75 % son doctores titulados. La duración de este máster es de 1.500 horas bajo una modalidad online, incluye clases magistrales, actividades de investigación, trabajos en grupos y casos prácticos, que le dan contundencia científica y rigor al aprendizaje. Además de esto, AICAD Business School en el máster ofrece titulación oficial universitaria, subvencionable al 100 % para empleados que coticen en el Régimen General de la Seguridad Social a través de FUNDAE, prácticas de inmersión en empresas, planes de financiación sin intereses para el estudio y descuentos especiales para personas en desempleo o menores de 30 años que desean formarse en Project Management.

¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en el Máster Project Managementde AICAD? AICAD Business School ha diseñado este máster con el objetivo de ayudar a los estudiantes a desarrollar las destrezas necesarias para ejercer en el área de la gestión de proyectos. Esto incluye aprender sobre cómo diseñar la estrategia de un proyecto con garantías de éxito unido a la responsabilidad ética y al Compliance normativo. Asimismo, es importante para los projects managers conocer las herramientas internacionales y las últimas tecnologías para gestionar de forma óptima los recursos de un proyecto.

Por otra parte, AICAD Business School y los profesores encargados del máster oficial en Project Management enseñan sobre los métodos PMP y PMI, así como a trabajar en situaciones de presión donde es necesario tomar decisiones rápidas pero sin riesgo. Asu vez, promueven el estudio del diagrama de Gantt y PERT, desarrollo de presupuesto, programación de proyecto, evaluación de riesgos, etc.

AICAD Business School otorga a los estudiantes una titulación oficial en convenio con la Universidad Guglielmo Marconi, de Italia. De esta manera, los estudiantes tienen la posibilidad de homologar el máster en cualquier país y mayores posibilidades de ser contratados por las instituciones que reconocen a esta escuela de negocios como una de las mejores de España y entre las primeras a nivel mundial.



