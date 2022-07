Mantenimiento de embarcaciones con antifouling, de la mano de Forboat.eu Emprendedores de Hoy

Disfrutar del mar en cualquier momento y con total libertad de desplazamiento es posible teniendo un barco.

No obstante, se trata de un medio de transporte que requiere muchos cuidados.

Con más de veinte años de experiencia en el mundo de la venta online de materiales náuticos, forboat.eu mantiene la firme vocación de ofrecer piezas y accesorios para embarcaciones del mercado de la más alta calidad y a precios competitivos. Cuenta con más de 40.000 productos para barcos, yates, veleros, etc., que pueden encontrarse en la tienda online con la seguridad y excelencia para disfrutar de la magnificencia del mar. Forboat.eu ofrece, para mayor seguridad a la hora de comprar, dos años de garantía y un plazo de catorce días para cualquier devolución de los accesorios de la embarcación.

Proteger la embarcación con antiincrustante Para un mejor y más riguroso mantenimiento en cualquier embarcación, es necesario contar con un antiincrustante de calidad, el cual proteja el barco de variables que puedan tener lugar en el mar afectando el rendimiento de la embarcación y el combustible.

En este sentido, un antifouling es un compuesto químico que permite evitar que las sales del agua se depositen en conducciones, depósitos o cualquier superficie, precipitando su función. Estas sales son de carbonatos, silicatos y sulfatos de calcio. A estas aguas se las denomina “Agua Duras” y tienen una alta concentración de estas sales.

Los compuestos antiincrustantes reaccionan con el calcio y el magnesio de manera que no puedan formar precipitados cristalinos que formen incrustaciones y afecten el rendimiento de la embarcación. El antiincrustante contiene biocidas y su objetivo principal es proteger la carena, la parte sumergida del casco, contra las algas, caracoles y otros organismos marinos que se encuentren en el lugar.

Múltiples opciones para un buen rendimiento de la embarcación Forboat.eu proporciona a sus clientes la mayor gama de opciones del mercado para que el rendimiento de su embarcación sea el adecuado. Con una amplia variedad de marine accesories, el dueño de una embarcación puede mantener el barco al máximo nivel de rendimiento contando con equipamiento de confort; atraques; amarres y fondeos; equipamiento eléctrico marino; piezas de motores; equipo de seguridad; plomería marina; hardware; ropa de vela y barco. Asimismo, ofrece un stock seleccionado de accesorios para el deporte náutico con tablas, chalecos, esquí acuáticos y herramientas de pesca.

Forboat.eu, con su servicio de puerta a puerta, da la posibilidad a sus clientes de poner los productos en el carrito de compra y, en tan solo unos días, disponer de ellos en la comodidad del hogar.



