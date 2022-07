Comprar marisco congelado y de buena calidad en Mariscos Apolo Emprendedores de Hoy

El marisco es por excelencia un ingrediente estrella de la cocina española. Su exquisita textura y aroma hacen de esta proteína animal un producto que no puede faltar tanto en los hogares como en diversos restaurantes del país. Para conseguir un plato mediterráneo con un sabor inigualable, la frescura y la calidad en el momento de comprar marisco es un factor esencial.

En este sentido, Mariscos Apolo es una de las principales empresas del sector de productos del mar congelados que ofrece variedad de mariscos cocidos para todo tipo de gustos. Su sede en Granada les permite distribuir productos por toda España y a diversos países de Europa, manteniendo el buen sabor de este delicioso producto.

Productos congelados marinos con sello de innovación y tradición Mariscos Apolo es una empresa con más de 50 años de trayectoria en el sector de productos marinos congelados que no ha parado de evolucionar a la par de las necesidades del mercado. Han incorporado nuevos productos y han mejorado sus sistemas de producción y su red de distribución para hacer posible que tanto consumidores españoles como de otros países de Europa puedan disfrutar de los mejores mariscos del mediterráneo.

La empresa se encarga de la importación, transformación y comercialización de productos congelados, cubriendo todas las fases, para que los productos lleguen en perfectas condiciones a los clientes. Más de 180 trabajadores se encargan diariamente de seleccionar, limpiar y procesar los mariscos provenientes de los mejores caladeros del mundo para luego cocerlos, bajo un proceso de cocción artesanal y envasarlo, para luego distribuirlos por toda España. Para ello, cuentan con una red de más de 60 vehículos entre coches comerciales y furgones que llevan los productos hasta los principales supermercados y puntos de venta del país, los cuales pueden consultarse a través de un mapa que ofrecen en su página web.

Manteniendo su objetivo de incorporarse a nuevos mercados internacionales, la empresa comercializa productos a Portugal, Italia, Marruecos, Portugal, Nueva Guinea, Polonia, Reino Unido, entre otros países europeos.

Variedad de productos del mar para cada necesidad Existe una amplia variedad de especies de mariscos, todos ellos de sabores exquisitos y perfectos para preparar diversidad de platos de la cocina mediterránea. Mariscos Apolo en su propósito por satisfacer las necesidades de sus clientes, dispone de un amplio catálogo de productos del mar congelados de alta calidad. Sus productos estrellas son el pulpo de Marruecos cocido y el langostino Vannamei cocido. Son especialistas en la cocción perfecta de estos productos para garantizar que estos lleguen a los consumidores en las mejores condiciones.

Adicionalmente, ofrecen preparados para las paellas y sopas, alimentos precocinados artesanalmente ideales para entradillas, así como salpicones y variedad de pescados congelados que conservan la frescura e impecable sabor de los productos del mar.

Degustar productos del mar es todo un placer al paladar y cuando se trata de calidad, Mariscos Apolo es una gran opción para adquirir productos frescos del mar y con sabor único e inigualable.



