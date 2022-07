Máquina Hydrafacial para tratamientos faciales no invasivos, por Comercial Estética Emprendedores de Hoy

Una efectiva manera de aumentar la rentabilidad de un centro estético es proporcionar soluciones integrales a los clientes que incluyan tecnologías novedosas como la máquina Hydrafacial para tratamientos faciales no invasivos.

Esta aparatología de vanguardia tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de sus usuarios con un enfoque integral que estimula la producción natural de colágeno, reafirma la piel del rostro y favorece la desaceleración de la oxidación celular, causante del proceso de envejecimiento. Este revolucionario producto es comercializado por Comercial Estética, compañía especializada en este sector que cuenta con una amplia trayectoria ofreciendo soluciones altamente efectivas para negocios de la industria de la belleza y el cuidado personal.

Características de la máquina Hydrafacial Este equipo de última tecnología integra un mecanismo versátil que lleva a cabo diversos tratamientos de forma simultánea. Uno de ellos es la radiofrecuencia bipolar, procedimiento no invasivo que contribuye al rejuvenecimiento de la piel mediante el uso de electrodos sometidos a una carga de energía electromagnética que llegan a la capa más interna de la dermis provocando la formación de colágeno. Entre tanto, los ultrasonidos, que también son accionados por esta máquina, combaten la grasa localizada, la celulitis y cicatrices promoviendo la circulación sanguínea.

El tratamiento de peeling ultrasónico, presente en Hydrafacial, es eficaz para eliminar o disminuir las arrugas, líneas de expresión y manchas del rostro en pocas sesiones. Por otro lado, la oxigenoterapia suministra oxígeno puro a las células del rostro para que mantengan su metabolismo normal y se evidencie una piel hidratada, luminosa y tersa.

Otras funcionalidades esenciales en esta máquina son la hidrodermoabrasión, que consiste en la puesta en práctica de una limpieza profunda apta para todo tipo de pieles, y la crioterapia facial, procedimiento que expone la piel a bajas temperaturas (en algunos casos extremas) para tratar lesiones e imperfecciones. El mismo sirve como tratamiento antiinflamatorio y antiedad.

¿Por qué es recomendable adquirir la máquina Hydrafacial? Los centros de estética deben disponer de constantes actualizaciones en sus tratamientos para captar nuevos clientes y mantener los actuales. Adquiriendo un equipamiento integral como la máquina Hydrafacial se obtienen más de 5 servicios en un mismo aparato, lo que permite ahorrar en costes, ya que no es necesario comprar una máquina para cada tratamiento.

Para ofrecer la experiencia de tratamientos no invasivos en cualquier centro estético en España y generar ganancias desde la primera sesión, se debe efectuar la compra en plataformas especializadas en el sector de la estética como Comercial Estética. Esta compañía dispone de la máquina Hydrafacial con dos opciones de pago, siendo la primera al contado y la segunda en financiación sin intereses. Los interesados pueden contactar con dicha plataforma y concretar la compra para recibir el producto con envío gratuito en un plazo que va entre 24 a 48 horas.

