La empresa Abadecom ofrece bancos de plástico reciclado para el uso urbano

jueves, 7 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La creación de bancos de plástico reciclado fue impulsada por la constante necesidad de generar productos sustentables, como una manera de conseguir mobiliario urbano hecho con materia prima sustentable.

Enfocada en desarrollar artículos respetuosos con el ambiente y que, de la misma manera, mantengan un alto margen de calidad, la empresa Abadecom ofrece bancos para el uso urbano, duraderos y de mínimo mantenimiento.

Conseguir bancos sustentables y que duren un largo periodo de tiempo El plástico reciclado ha ganado popularidad entre los fabricantes porque es sumamentefuncional como materia primara. Las banquetas de este material cuentan con muchos beneficios, empezando con que su instalación es sencilla gracias a su ligereza, permiten manipular el producto en cualquier situación y están fabricadas con aislantes térmicos y eléctricos que las hacen impermeables y seguras.

Estos bancos de plástico reciclado no son débiles, sino que son indeformables, resistentes a golpes y no se degradan por estímulos ambientales como la lluvia, altas temperaturas, salitre o químicos. A diferencia de los de madera, que generalmente se astillan, a largo plazo se humedecen y requieren un cambio obligatorio, los bancos de plástico reciclado presentan durabilidad casi ilimitada.

Además de los beneficios de la resistencia, los bancos son más higiénicos, lo que es ideal para el mobiliario que está en constante contacto con personas, ya que se puede limpiar de manera rápida, reduciendo la posibilidad de propagar enfermedades o que los residentes de la zona urbana tengan que utilizar un banco con desechos.

Diferentes modelos de plástico reciclado Para adaptar diferentes modelos de mobiliario para las calles y avenidas, Abadecom cuenta con tres bancos hechos con material reciclado. Entre los más básicos, el modelo Andorra tiene dos variables que imitan la forma clásica de los bancos de madera. El 5×5 incluye barras continuas tanto en el espaldar como en la zona de asiento, que manejan una longitud de dos metros y que lo hacen sumamente cómodo. Al igual que el 65, cuya única diferencia es que tiene dos barras gruesas, con dos patas de chapas reforzadas para mayor resistencia.

Por su parte, el banco Avenida 2M trabaja un modelo único para instalar en exteriores de espera, porque su cómoda manera permite confort durante más tiempo. Las patas están hechas también con plástico reciclado y son gruesas, lo que otorga mayor estabilidad. Por otro lado, el modelo Romántico es ideal para los parques al aire libre, porque se trata de un ejemplar agradable y cómodo.

De cualquier manera, los productos elaborados con plástico reciclado son el futuro con respecto a la nueva manera de producción. Es por ello que Abadecom realiza un proceso de selección riguroso, para elegir la mejor materia prima para elaborar bancos de excelente calidad.



