Todo lo que se debe saber acerca de la dirección hotelera internacional, de la mano de Vatel España

Los hoteles en España están reinventándose cada día, ofreciéndoles a sus clientes servicios de calidad que responden a sus necesidades. El confort, descanso y rentabilidad son importantes, por lo cual las cadenas hoteleras requieren de un personal experimentado, capaz y dotado con todas las habilidades profesionales.

Por este motivo, Vatel España, escuela experta en la dirección hotelera internacional, abre las puertas de sus instalaciones para recibir a todos aquellos que quieran formarse en este sector y trabajar de forma exitosa en los mejores hoteles nacionales e internacionales. Con más de 40 años formando profesionales, ofrece a sus estudiantes una formación presencial de alta calidad, que combina la teoría con amplios periodos de prácticas en establecimientos hoteleros de tres a cinco estrellas.

Modalidades y programas impartidos por expertos en hotelería Los programas impartidos en Vatel Madrid, tanto el Bachelor Degree in International Hotel Management como en el MBA in International Hotel & Tourism Management o MBA in Business Analytics & Hospitality Performance, están basados en una metodología propia que combina formación universitaria y prácticas formativas en algunas de las mejores cadenas hoteleras y establecimientos hoteleros del mundo, adaptándose así a las necesidades académicas y profesionales y a las necesidades del sector.

En Vatel Madrid se trabaja con un modelo de enseñanza centrado en el desarrollo de competencias, por lo que se preocupa de forma integral en atender las diferentes áreas formativas, que comprenden aspectos cognitivos, éticos y estéticos necesarios para el profesional hotelero. Es así como el plan de formación trabaja de forma transversal los valores. La filosofía que Vatel Madrid inculca a sus estudiantes está basada en un método tradicional de respeto, actitud proactiva, rigor y saber estar, que es valorada muy positivamente por los Directores de Recursos Humanos de las principales cadenas hoteleras.

Se trata de un modelo centrado en el estudiante, es así como el departamento académico y su claustro de profesores se preocupa por dar un trato cercano y personalizado a todos sus miembros, se trata de una de las máximas de la Escuela. Una de las grandes riquezas de un centro educativo está en sus recursos humanos y para Vatel Madrid este es un valor fundamental. Es así como el claustro de profesores lo conforman un selecto grupo de profesionales en activo, quienes se dedican a enseñar sus conocimientos a los futuros profesionales. Es así como en Vatel Madrid se combina de forma perfectamente equilibrada experiencia y pedagogía, mediante metodología didáctica adaptada a las tendencias del mundo hotelero y turístico que guían hacia un futuro exitoso. El resultado positivo de un modelo de enseñanza centrado en la combinación de la teoría y la práctica está avalado por más de 35 años de experiencia, así como por profesionales y premios del sector. El Grupo Vatel ha recibido a lo largo de su trayectoria varios reconocimientos, el último en 2016, cuando ha sido galardonado con el premio Worldwide Hospitality Award.

Una escuela en pro de la innovación Esta escuela, como una de las líderes en España, destaca por descubrir nuevos talentos y potenciar habilidades y destrezas técnicas; así como fomentar disciplinas interpersonales y desarrollar las soft skills en sus estudiantes. Los valores como la solidaridad, empatía, respeto y profesionalidad hacen de Vatel una institución de bases y fundamentos sólidos.

Aquellos aspirantes a la dirección hotelera, como aquellos que quieran adquirir nuevos conocimientos y profesionalizarse en la industria hotelera, podrán acceder a la información complementaria, requisitos de admisión, formas evaluativas y modalidades educativas de Vatel, contemplados en su sitio web. Estos, por medio de una entrevista y examen práctico, serán evaluados e inscritos al programa de su preferencia.