Gestionar la división y el reparto de herencias con DABOGADOS

miércoles, 6 de julio de 2022, 12:31 h (CET)

La división y reparto de herencias es uno de los trámites legales más complejos en España, lo cual se debe principalmente a que su realización se relaciona de forma directa con el fallecimiento de un ser querido.

Asimismo, la baja tasa de ciudadanos que hacen un testamento también influye en su complejidad, de acuerdo al Consejo General del Notariado, para el año 2018 solo 635.000 habitantes registraron un testamento.

Con este parámetro, resulta fundamental solicitar la ayuda de un abogado especialista, como D. David Gómez González (Socio-Fundador) y D. ª María Tena Fernández (Socia) de DABOGADOS, para resolver el caso de manera oportuna y evitar conflictos personales.

¿Cómo es la división y reparto de una herencia? La división y reparto de una herencia es un proceso legal que conlleva una serie de pasos. Antes de efectuar su repartición y siempre que proceda, será necesario realizar procedimientos como la liquidación de gananciales (si la persona fallecida estaba casada en régimen de gananciales) y la colación de los bienes donados (si donó un bien y hay que considerar su valor).

El siguiente paso es analizar la situación de los familiares o beneficiarios. Si existe un testamento, es primordial respetar la voluntad del fallecido. En este sentido, la repartición se debe hacer bajo los términos especificados en el documento. Si no existe tal documento, los herederos legítimos deben encargarse de hacer la división.

En otras ocasiones, el contador-partidor será el encargado del proceso. Esta figura puede ser testamentario, es decir, designado por el testador o partidor dativo, nombrado por los herederos comunes cuando no hay un testamento.

¿Qué ocurre cuando no hay un acuerdo entre herederos? Muchas veces no es posible llegar a un acuerdo entre los herederos y, cuando esto ocurre, la herencia suele ser bloqueada para todos los involucrados. En esos casos, será necesario acudir a la división judicial de la herencia. Según el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario Judicial o el Notario”.

Asimismo, es posible realizar otros procedimientos de menor a mayor complejidad. En primer lugar, está la mediación extrajudicial, donde un abogado sirve como mediador para todas las partes y divide los bienes de forma equitativa. Después, se lleva a cabo una interpelación hereditaria, la cual obliga a aceptar o negar una herencia y por último, los casos más complejos pasan a juicio.

Si bien repartir una herencia bloqueada por desacuerdos es posible, siempre será necesaria la guía de un abogado especialista. En DABOGADOS, cuentan con abogados en derecho hereditario y testamentos. Se encargan de analizar las disposiciones testamentarias, testamentos, tramitación y reparto de herencias ante judiciales o notarios y liquidación de impuestos de sucesiones, entre otros trámites.



