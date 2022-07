¿Cómo saber si realmente se quiere una nueva relación?, la búsqueda de pareja con Alma Matchmaking Club

Las relaciones afectivas se construyen de forma orgánica y no están mediadas, necesariamente, por un aspecto meramente racional. El inicio de una relación está determinado por muchos factores y dar este paso puede ser abrumador cuando no se tienen claras las cosas en el momento de compartir experiencias de vida con otras personas.

Para Alma Matchmaking Club, una consultora especializada en búsqueda de pareja, es necesario reconocer si existe un interés genuino por iniciar una nueva relación y por este motivo, ha decidido señalar algunos aspectos determinantes para evaluar qué tan preparadas se encuentran las personas en el momento de compartir experiencias con otros.

¿Qué resulta necesario para iniciar una relación? El principal aspecto que se debe tener en cuenta es la disposición a soltar el pasado. Esto implica entender qué lugar ocupa la pareja anterior y reconocer si no existen recuerdos o sentimientos que vayan a afectar a la persona que llega. No es sano que la relación se cargue con las inseguridades de un conflicto no resuelto y por este motivo, es necesario reflexionar sobre la situación personal, para tomar medidas de responsabilidad afectiva que permitan pausar un proceso de conquista hasta que se tenga la plena certeza de que el pasado no va a influir en las nuevas relaciones.

También es importante reconocer si no existe un miedo a mantenerse soltero. La relación no puede empezar por un pánico a la soledad, sobre todo porque esta premisa es un factor de riesgo para desarrollar dependencia emocional hacia el otro. Cuando esto ocurre, es posible que se presenten casos de abuso y se nuble la capacidad para elegir una persona compatible con la cual construir una relación duradera y estable.

Una relación basada en los intereses propios Por último, pero no menos importante, es necesario que las personas entiendan cuáles son sus expectativas ante una relación afectiva e identifiquen cuál es su nivel de disposición para comenzar de cero. Una nueva relación implica cambios y la posibilidad de afrontarlos es lo que garantiza su éxito o su fracaso. En este sentido, Alma Matchmaking Club ofrece un servicio de asesoría que busca reconocer las expectativas de pareja que tienen las personas, con el objetivo de ayudarles a contactar con pares que realmente sean afines a sus inquietudes y formas de ser.

Para todos aquellos que aún se encuentran indecisos, Alma les recomienda que reflexionen a consciencia sobre los aspectos mencionados y entiendan que no todos los momentos son los indicados para iniciar una relación. En cambio, para los que se sienten listos para conocer a alguien, esta consultora les ofrece todo un plan de acompañamiento, con el cual es posible compartir con personas que realmente se entiendan entre sí e inicien una relación que les permita crecer en todos los aspectos de su vida.