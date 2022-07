Certiblock se une a Brickken, expertos en la tokenización de empresas Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 13:54 h (CET)

La cadena de bloques es una base de datos distribuida, la cual cuenta con una lista de registros de transacciones de datos infinitos. Una de las grandes ventajas de la misma es que dichos datos de la lista o cadena no pueden manipularse, lo que garantiza seguridad en cada una de las transacciones.

Por razones como estas, esta tecnología cada vez gana más terreno. La misma se ha utilizado, por lo general, para el manejo de criptomonedas como el bitcoin. No obstante, hoy en día, su utilidad se ha extendido a otras áreas. Por ejemplo, la empresa Certiblock ofrece servicio de certificación automatizada de documentos y procesos en blockchain.

Los procesos y documentos relevantes de las compañías se pueden certificar de forma inmutable a través de empresas como Certiblock Certiblock es una empresa española dedicada la creación de soluciones de certificación basadas en blockchain y fundada por Javier Andreu, empresario tecnológico con más de 25 años de experiencia en proyectos tecnológicos. Para tal fin, cuenta con una plataforma de legaltech, la cual permite la certificación y grabación inmutable de documentación y procesos de blockchain.

Compañías de todos los sectores tales como industrias agroalimentarias, despachos de abogados y sector salud, entre muchísimas otras más, están solicitando los servicios de Certiblock con el objetivo de ofrecerles a sus clientes una mayor trazabilidad y evidencias digitales inmutables, con el objetivo de reforzar el valor de sus marcas y garantizar transparencia y seguridad en cada uno de sus procesos.

Con Certiblock, las organizaciones podrán automatizar sus procesos administrativos dentro de un entorno unificado y seguro. Además, simplificarán tareas burocráticas que, por lo general, absorben mucho tiempo, siempre generando evidencias digitales que sirvan como respaldo durante una auditoría.

Certiblock se une a Brickken, los expertos en tokenización Certiblock ha anunciado recientemente que se une a Brickken, especialistas en tokenización de empresas de compañías. La tokenización consiste en dividir las empresas y los activos en tokens, los cuales pueden ser adquiridos en cualquier momento para invertir en la empresa. A través de la plataforma de Brickken, se puede comprar, vender, recibir beneficios y participar en las decisiones de la empresa mediante votaciones abiertas de las empresas tokenizadas.

Las ventajas de invertir en Certiblock, a través de los security tokens con la plataforma Brickken, son muchas, pues aumenta la capacidad de transmitir activos, incrementa la posibilidad de retorno de inversión, simplifica los procesos de inversión y permite comprar y vender activos de forma 100 % legal. La empresa Certiblock cuenta con un equipo multidisciplinar experto en blockchain, tecnología, desarrollo de negocios, marketing y finanzas, el cual se encuentra a disposición de todas aquellas compañías que requieran perfeccionar sus procesos.

Los interesados en conocer todos los servicios que ofrece Certiblock pueden hacerlo accediendo a su página web, donde suministran todos los detalles al respecto, o contactando vía e-mail a info@certiblock.io.



