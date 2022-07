Servicios de marketing digital para pymes en España con los profesionales de Socialway Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 16:38 h (CET)

Internet se ha convertido en el espacio ideal para que las pequeñas y medianas empresas se den a conocer en todo el mundo de forma económica e interactiva.

Sin embargo, este mundo digital está lleno de cientos de negocios de todas las industrias conocidas y la competencia puede ser bastante fuerte.

Para enfrentar dicha competencia es importante contratar a expertos como Socialway, una empresa española que ofrece servicios de marketing digital tanto online como offline. En específico, esta se enfoca principalmente en brindar soluciones de marketing digital para pymesy startups que se encuentran en pleno crecimiento.

¿Qué servicios de marketing online ofrece Socialway para pymes? Socialway ha creado un extenso catálogo de servicios de marketing digital que comprende las estrategias necesarias para lograr un crecimiento óptimo de cualquier pymeo startup. Este crecimiento incluye el aumento de visibilidad de la marca y visitas a la página web del negocio, mayor notoriedad en las redes sociales, incremento de ventas, mejoría de la reputación online, etc.

Hay 6 estrategias en total, entre las cuales destaca el posicionamiento SEO, que es clave para aumentar el tráfico de usuarios en la web. Los anuncios en Google también forman parte de estas estrategias y son gestionados por especialistas en el diseño y gestión de campañas con Google Ads. Socialway también ofrece servicios de social media o gestión de redes sociales para Facebook e Instagram, así como la ejecución de estrategias profesionales de marketing para influencers.

Otras estrategias incluidas en este catálogo de marketing digital para pymesson la creación de landing pages, email marketing y el análisis de resultados basados en embudo de conversiones, posición en Google, etc.

Socialway y su forma de ejecutar una estrategia de marketing digital eficaz Uno de los motivos principales por el que Socialway es reconocido en el sector del marketing digital para pymeses porque diseña sus estrategias de campañas en 4 fases claves. La primera fase consiste en concretar una reunión con el cliente, escuchar sus necesidades y establecer objetivos claros y precisos. Posterior a esto, la empresa usa estos objetivos para crear un plan de medios online eficaz. La segunda fase es la gestión diaria de medios, es decir, el desarrollo de campañas con Google Ads, implementación SEO en las páginas webs, generación de marca, entre otros. La tercera fase trata sobre el análisis de datos, en el cual los especialistas de Socialway elaboran informes mensuales con base en los resultados arrojados por cada una de las estrategias de marketing. Por último, esta empresa ejecuta una optimización de resultados en cada área trabajada para ayudar a sus clientes a obtener los mayores beneficios posibles.

Socialway ofrece a las pymes, autónomos y fundaciones españolas un servicio de marketing digital personalizado con el que buscan ayudarlos a crecer en internet. Actualmente, esta compañía dispone de 3 planes principales, los cuales son el plan inicio, plan autónomo y plan pymeempresarial.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.