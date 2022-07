DR. SOLUTION presenta C-VITAL SOLUTION Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 16:01 h (CET)

Para fortalecer la salud y suplir las carencias nutricionales de un estilo de vida moderno, los suplementos vitamínicos suelen ser necesarios.

También pueden ser indicados por un médico como solución o tratamiento ante una deficiencia específica. En cualquier caso, la eficacia de estos productos depende de la calidad, la dosis y la forma.

La empresa DR. SOLUTION produce y comercializa el complemento C-VITAL SOLUTION, el cual incluye la combinación de dos sales de vitamina C. Esta característica lo convierte en uno de los productos de este tipo de mayor biodisponibilidad del mercado. Las cápsulas fabricadas por esta empresa contienen sodio y calcio de manera moderada y aportan un principio activo altamente disponible que sirve para mantener un buen estado de salud.

¿Qué propiedades de la vitamina C contribuyen a sostener un estado óptimo de salud? La vitamina C como suplemento está especialmente indicada para los períodos de más frío y para los deportistas que someten su organismo a esfuerzos intensos. Esta es necesaria para la formación de colágeno, que es una proteína esencial para garantizar el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, los dientes, los huesos, los cartílagos, la piel y las encías.

Además, la vitamina C contribuye a fortalecer el sistema inmune, el sistema nervioso y la función psicológica. También posee propiedades antioxidantes y reduce la sensación de cansancio o fatiga. A su vez, mejora la absorción del hierro.

El suplemento C-VITAL SOLUTION de DR. SOLUTION es una herramienta ideal para tratamientos de medicina funcional y, a diferencia de otros comprimidos, no necesita de agentes de carga ni prensado. De esta manera, cuando la cápsula llega al lugar indicado para liberar el principio activo, la absorción es máxima.

Asimismo, este producto no contiene excipientes con riesgo de intolerancias como gluten o lácteos. Es apto para veganos y tampoco posee componentes modificados genéticamente. Estas cápsulas también resultan respetuosas con la microbiota intestinal.

DR. SOLUTION ofrece suplementos nutricionales de calidad superior Todos los suplementos nutricionales producidos por DR. SOLUTION han sido diseñados por médicos con base en formulaciones magistrales. Adicionalmente, todos los principios activos que emplea la empresa son de calidad superior y alta pureza, mientras que las distintas asociaciones de elementos están probadas con el objetivo de obtener los mejores beneficios.

Al igual que C-VITAL SOLUTION, los demás productos de la marca no contienen excipientes, conservantes, colorantes ni aditivos químicos. Además, los envasados se realizan con materiales inertes aptos para intolerancias alimentarias. Todos estos productos son libres de alérgenos.

DR. SOLUTION fabrica suplementos como C-VITAL SOLUTION, rico en vitamina C, en España y bajo estándares internacionales de calidad. Estas cápsulas pueden conseguirse a precios asequibles, sin largos procesos de envío, pagos de tasas ni retrasos en la aduana.



