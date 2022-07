Fooga lanza su nueva colección de zapatillas ICON Emprendedores de Hoy

Una historia de originalidad, compromiso con el cuidado del medioambiente y máxima comodidad es lo que cuenta la marca española Fooga con el lanzamiento de ICON, su nueva colección de zapatillas sostenibles.

Desde 2016, la firma comenzó con la fabricación sostenible de este tipo de calzado que hoy plantea productos hechos con algunos materiales reciclados, elaborados mediante un proceso de economía circular, en el que no se utilizan productos químicos ni perjudiciales para el ecosistema.

La comodidad es primordial En la página web de Fooga, los creadores de la marca afirman que la comodidad es la principal característica de este calzado ergonómico, con plantillas compuestas de espuma de alta densidad, 100% transpirables. Esto hace que sean extremadamente ligeras. La nueva colección ICON muestra diseños sencillos, con toques de color que se adaptan a cada personalidad.

La suela vulcanizada de caucho natural, con serraje en color lino, lona de algodón color crudo y forro en lona gabardina de algodón identifican las cuatro variantes del nuevo lanzamiento de Fooga. La referencia ICON Zafi tiene detalles en piel sintética de color azul zafiro; mientras que la ICON Golf presenta los mismos toques vibrantes en verde césped.

Como opción ideal para lucir con los outfits de verano está el modelo ICON Pooh, cuyos elementos de color están representados en amarillo limón. Los más intensos y apasionados por la vida tiene a su disposición las zapatillas ICON Draky, en las que resalta el rojo Ferrari como detalle llamativo.

En los elementos de color, resalta la filosofía de la empresa con la palabra “PLAN” en letras blancas, ya que el lema de Fooga es “Tengo un plan”, como una manera de plantear la versatilidad de usos de este calzado informal y a la vez elegante.

Sede física y servicio online para toda España Uno de los logros de esta empresa en expansión ha sido la inauguración de su sede física, ubicada en Valladolid. Desde allí no solo se puede apreciar el stock disponible, sino los prototipos de nuevos modelos. Igualmente, desde esta tienda se realizan los envíos de las zapatillas y otros productos, como sudaderas, camisetas, gorras, calcetines y mochilas.

“Diseñamos prendas básicas que lleguen a tu armario para quedarse y ser las que siempre encajan por la mañana”, destacan los líderes de la compañía en su página web. Esta filosofía de entregar al cliente calidad, comodidad y atemporalidad es la clave del éxito de estos productos, entre los que las zapatillas son las grandes protagonistas.

La colección ICON es una edición limitada que puede llegar a cualquier localidad del país, con envíos gratuitos a partir de la compra por un importe superior a 70 euros. Fooga continúa un camino lleno de retos, innovación y expansión para contribuir con el cuidado del planeta y a la vez ser vanguardia en esa moda que aporta, más que comodidad, felicidad.



