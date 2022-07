Mumico, una firma de alpargatas diferente Emprendedores de Hoy

Este verano, las alpargatas españolas en diferentes modelos siguen en tendencia. Las influencers de este país y la realeza lo han dejado claro, puesto que han dado señales de que este calzado es el más apropiado y versátil para los días de calor y sol.

La firma española Mumico ha destacado, por ejemplo, las últimas apariciones de la princesa inglesa Kate Middleton en la gira que realizó por el Caribe. Los medios reseñaron el carácter imprescindible de la duquesa de Cambridge para representar a la monarquía británica y para marcar tendencias en la moda.

Alpargatas en la moda veraniega Mumico es una empresa española cuyo taller de fabricación se encuentra en La Coruña. Se califica como una firma de alpargatas diferente que se especializa en diseñar productos veganos, con materiales naturales y respetuosos del medioambiente. Ofrecen a sus clientes de los cinco continentes una gran variedad de modelos clásicos o personalizados.

La marca destaca que la alpargata, en sus modelos planos, de cuña pequeña, mediana o alta se ha convertido en un calzado atemporal. Según ellos, esto ha quedado demostrado en las apariciones que están haciendo las personalidades que marcan tendencias en todo el mundo. En esa lista no solo figura el nombre de Kate Middleton.

La reina Leticia también las ha colocado como un elemento indispensable en su guardarropa, especialmente en colores claros combinados con vestidos tipo boho. Por su parte, la periodista Sara Carbonero también se ha dejado ver en las últimas semanas, luciendo esta clase de calzado en eventos recientes. Aunque los modelos varían, un elemento común es que las marcas españolas como Mumico, son unas de las preferidas.

El amplio portafolio de Mumico Para este 2022, Mumico ha propuesto un extenso portafolio de modelos y estilos de alpargatas que busca responder a los distintos gustos. Sin embargo, han aclarado que han mantenido su filosofía de ofrecer productos originales, elaborados de manera artesanal y con insumos ecológicos. Con estos principios han revelado que, para este año, los colores más demandados con los blancos, los negros y los crudos.

Los colores lisos se pueden lucir en telas como raso, lino o de algodón. Para diversificar aún más su oferta en esta temporada, Mumico ha presentado una nueva y exclusiva colección de estampados. Entre estos, destacan los encajes de colores y los motivos japoneses, así como los de estilo el toile de jouy. Estas alpargatas se pueden comprar bajo la figura made to order en su tienda online.

Para atender su creciente demanda, Mumico he puesto mucho énfasis en la atención personalizada a los clientes. A través de su página web, la gente puede consultar, comentar y hacer sus peticiones. El éxito de su servicio ha quedado reflejado en las excelentes reseñas que han dejado los usuarios de la página, un aspecto fundamental para la marca porque sus ventas son exclusivamente online.



