Alquilar un coche de lujo, la opción que ofrece Rent Car Deluxe para hacer un regalo único

sábado, 2 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

No hay nada mejor que conducir algunos de los automóviles más exclusivos del planeta para los apasionados por el mundo automotor.

Concesionarios como Rent Car Deluxe convierten este sueño en una realidad ofreciendo la oportunidad a las personas de alquilar coche de lujo por horas o por días, de acuerdo a sus deseos y presupuesto.

La firma cuenta con un amplio catálogo de coches de las marcas más prestigiosas del mercado como Lamborghini, BMW, Honda, Ferrari y Mercedes Benz, entre otros. Todos ellos cuentan con excelentes prestaciones y un equipamiento muy completo y se convierten en una gran alternativa para utilizar durante un evento especial, reunión de trabajo o durante un plan de vacaciones.

El programa “Experiencias” de Rent Cart Deluxe permite conducir coches de lujo Comprar un coche de lujo supone una importante inversión de dinero que no todas las personas pueden permitirse. Una alternativa para sorprender a una persona especial, amante de los coches premium, es solicitar un servicio de alquiler de coches por un tiempo determinado.

Rent Cart Deluxe ofrece la posibilidad de regalar un boleto de conducción especial, a través de su programa “Experiencias”, el cual permite seleccionar un coche de lujo y conducirlo durante 20, 30 o más minutos por zonas interurbanas habilitadas de Murcia y Alicante por tarifas que van desde los 149 euros.

Para acceder al paquete es importante reservar el vehículo con anticipación. Además, el conductor debe ser mayor de 18 años de edad y tener carnet de conducir. Alguno de los coches disponibles en esta modalidad son el modelo Mercedez Benz GTr, Mc Laren 570S Spyder o el Lamborghini Huracán EVO Spyder. Todos ellos han pasado por un servicio mecánico que garantiza su buen funcionamiento.

Rent Car Deluxe especialistas en alquiler de coches deportivos y de lujo en España La empresa se ha consolidado como un referente en el sector automotor. Cuenta con sucursales en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza, Murcia, Marbella y, a través de ellas, hace posible que personas de distintos lugares de España puedan disfrutar de la experiencia de conducir un coche de lujo por horas o por días, ya sea para ir a un evento especial, como para conocer nuevos destinos en un vehículo de alta gama.

El cliente puede escoger si desea conducir el vehículo por su cuenta o solicitar un chófer que se encargue de conducir en todos los trayectos que se le solicite y hacerse cargo del aparcamiento. Si bien en Rent Car Deluxe cuentan con un amplio catálogo de coches, si alguna persona no encuentra el que busca, puede solicitarlo y los profesionales de la compañía harán todo lo posible por conseguirlo.

Alquilar un coche de lujo es una gran opción tanto para disfrutar uno mismo como para hacer un regalo especial. Los expertos de Rent Car Deluxe se aseguran de que, sea como sea, la experiencia sea inolvidable.



