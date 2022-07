Yago Ramírez de Arellano, cofounder en Zeonec, ‘No hay herramienta más potente que el marketing digital para el éxito de un negocio en internet’

Yago Ramírez de Arellano es cofounder en Zeonec, una agencia de marketing digital que ha sabido adaptarse al nuevo entorno digital apostando por la deslocalización, con un equipo joven y una oficina totalmente virtual. En esta entrevista, habla sobre la situación que hoy en día atraviesa el marketing digital en España, así como acerca del objetivo que tienen en Zeonec:

“Ayudamos a que marcas y empresas vendan más a través de internet de una forma eficaz a través del marketing online”.

¿Cuál dirías que es la situación actual de marketing digital en España?

Vivimos en un mundo que cada vez es más pequeño, más global y en el que todos estamos conectados. Cada vez más, el marketing digital ha cobrado una relevancia sin precedentes para las marcas y empresas, no solo en España, sino en todos los países desarrollados. Los hábitos de los consumidores han cambiado a consecuencia de la pandemia a un ritmo acelerado, por lo que hay que saber adaptarse. El usuario promedio, hoy en día, recibe una media de 6.000 impactos publicitarios cada día y decide, en menos de 3 segundos, si este merece su atención. Este filtro cada vez más potente que llevamos de serie nos aísla de la publicidad que vemos a cada momento y debemos ser creativos y diferenciarnos del resto para llegar a nuestros clientes. Así que, ahora más que nunca, contar con una buena estrategia de marketing online marca la diferencia entre el éxito y el fracaso para la mayoría de los negocios que apuestan por este medio.

¿Con qué tipo de empresas trabajáis en Zeonec?

Trabajamos con marcas y empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas o grandes, siempre que sean conscientes de la importancia que tiene hoy en día el marketing digital y quieran valerse de él para que su negocio crezca de verdad.

¿Consideras que, en general, los empresarios están concienciados sobre esa importancia del marketing digital?

Desde que llegó la pandemia, un gran porcentaje de empresas españolas se ha digitalizado. Aun así, muchas de estas empresas ven el conjunto de herramientas de las que disponemos en el marketing digital como algo secundario cuando, en realidad, todas ellas son potentes para cualquier negocio con presencia online y no solo las redes sociales, por ejemplo. Internet nos ha abierto las puertas a un nuevo mundo, un mundo en el que todo es posible, incluso competir con grandes marcas con las que en otros tiempos ni te lo hubieras planteado. Pero, ahora, todo está en internet, los clientes están en internet y hay que saber llegar a ellos, destacar entre tanto contenido e información.

En ese sentido, ¿ves que las empresas cometen muchos errores?

Sí. Muchas veces ves que tratan de dar pasos en la dirección correcta, pero cogen caminos equivocados fijándose en el resto. Lo que le funciona a una empresa no tiene por qué funcionar a otra, se trata de la personalización, de encontrar la tecla que te funcione a ti como empresa. Puede que los anuncios en redes sociales funcionen muy bien para un entrenador personal, pero que esa misma estrategia no sea válida para muchos otros sectores, o que haya que enfocarlos de otra forma completamente diferente. Por eso, es necesario contar con expertos que te asesoren y evitar cometer ciertos errores.

¿Por eso hay empresarios que consideran que el marketing digital es abrir una cuenta en Instagram o Facebook?

En muchos casos, sí. Pero, evidentemente, eso no es así. El marketing digital es todo lo que una empresa haga en internet: la página web, el posicionamiento SEO, las redes sociales, SEM, contenidos, e-mail marketing… y la estrategia que une todos ellos. No solo para conseguir llegar a sus clientes, también para fidelizarlos, y no vale hacerlo todo por hacer. Una página web debe aportar valor al cliente, debe ser clara y debe contar con un contenido bien pensado para esa persona a la que quieres vender porque, si no es así, ese usuario se irá y no volverá. Lo mismo en redes sociales. Muchas empresas optan por tener presencia en todas las redes, pero con contenido mediocre y poco cuidado que no aporta nada a los clientes. Una estrategia de redes sociales se centra precisamente en saber en qué plataformas están tus potenciales clientes y qué tipo de contenido quieren consumir esas personas, en ayudarte a destacar en un mundo en el que, como ya he dicho, hay demasiada información.

¿Una campaña de marketing digital requiere de una continuidad en el tiempo?

Totalmente, porque este es un mundo en cambio constante y hay que saber adaptarse a todo lo nuevo que va llegando y a los cambios en los consumidores. Además, toda estrategia contará con unos objetivos que se deben medir en el tiempo, para saber qué resultados está ofreciendo esa estrategia y, de ser necesario, adaptarla.

¿Qué les dirías a esos empresarios que todavía tienen dudas acerca de comenzar una campaña de este tipo?

Que si quieren aprovechar al máximo su potencial, deben hacerlo ya. Aún están a tiempo y que deleguen. Vemos muchos casos de personas que creen que este mundo es sencillo y puede hacerlo cualquiera, pero que, en cuanto se meten con ello y entienden su complejidad, terminan llamándonos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Cuando conseguimos ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes. Al fin y al cabo, su éxito es el nuestro, porque si ellos no triunfan, nuestro trabajo no habrá servido para nada. La satisfacción está en ayudarles a crecer y a llegar a sus potenciales clientes, lo que, evidentemente, se traduce en más ventas.

¿Cuál es el mayor reto para Zeonec como agencia?

El mayor reto al que nos enfrentamos en este mundo es permanecer constantemente actualizados para hacer frente a las exigencias del mercado. Cada vez hay más agencias, más oferta y, al igual que en el resto de sectores, debemos encontrar la forma de destacar sobre el resto. Trabajamos duro para ello y para ofrecer el mejor servicio al cliente.