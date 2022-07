¿Cómo vender un coche con reserva de dominio?, con Exportacars

Las personas que adquieren un coche nuevo a plazos, ya sea a través de una financiera o del concesionario, firman en el contrato de compraventa una reserva de dominio. A través de esta cláusula, la entidad que financia el vehículo es la propietaria del mismo y cede su uso al comprador hasta que este haya finalizado todos sus pagos, por lo que no será posible venderlo si no se cancela la reserva de dominio. Por consiguiente, una de las mejores alternativas para vender un coche con reserva de dominio es mediante de un comprador profesional como la firma Exportacars.

¿Cómo vender un coche con reserva de dominio? Si bien existen varias maneras de vender un coche con reserva de dominio, hacerlo a un particular no es sencillo debido a que este debería aceptar el estado administrativo del vehículo y asumir la deuda. Al mismo tiempo, es posible que el vendedor deba presentar un informe de titularidad de la Dirección General de Tráfico, haciendo más complejo el proceso. Además, no es posible transferir estos coches hasta que se resuelva el problema con la entidad financiera.

Por estos motivos, Exportacars ofrece una solución rápida y sencilla para vender un vehículo con reserva de dominio a uno de los mejores precios del mercado, con tasación y servicio de recogida gratuitos, así como la posibilidad de recibir el pago por transferencia bancaria o en efectivo. En la página web de la empresa, es posible ponerse en contacto con un agente que se encargará de asesorar al cliente durante todo el proceso de tramitación.

¿Por qué solicitar los servicios de Exportacars? Cancelar una reserva de dominio de manera personal es un proceso que implica una inversión de tiempo y dinero, ya que se debe obtener un informe del coche en DGT y solicitar una nota informativa en el Registro de Bienes Muebles para pedir a la entidad financiera la carta de pago y así poder pagar las tasas. Por lo cual, es recomendable recurrir a un comprador profesional que se encargue de todas las gestiones necesarias para poder vender el vehículo. De esta forma, Exportacars realiza los trámites asociados al traspaso de la titularidad, incluyendo la cancelación de la deuda pendiente.

Vender un coche con reserva de dominio profesionalmente, con la máxima rapidez y todas las garantías es posible de la mano de Exportacars, empresa que ofrece su servicio a toda España durante las 24 horas, los 7 días de la semana.