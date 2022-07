Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, con Abogados para tus Deudas Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 13:53 h (CET)

Algunas personas o empresas pasan por problemas económicos que los llevan a declararse en una situación de insolvencia, por lo que necesitan ayuda para llevar a cabo la cancelación de deudas. La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en un recurso legal aliado para quienes están en bancarrota. Para apelar a ella, la mejor alternativa es buscar apoyo en especialistas en el área que ofrezcan acompañamiento en el proceso. Abogados para tus Deudas es un bufete que cuenta con una amplia experiencia en este servicio.

Cancelación de deudas de la mano de Abogados para tus Deudas La Ley de Segunda Oportunidad es un instrumento legal dirigido a aquellos con una deuda que no han podido pagar por motivos de insolvencia económica. Quienes acuden a esta ley buscan reestructurar el pago de dichas deudas, llegar a un acuerdo con los acreedores o solicitar una exoneración. Para tener éxito en la solicitud, es recomendable buscar ayuda profesional como la que ofrece Abogados para tus Deudas.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad tiene muchos beneficios, ya que es posible cancelar hasta el 100 % de las deudas, permite la suspensión de embargos y ayuda a proteger la vivienda y el vehículo. Por esa razón, son muchos los que intentan recurrir a este proceso.

Casos de éxito de Abogados para tus Deudas Entre los casos de éxito de Abogados para tus Deudas, destaca el de CR. Este vecino de Barcelona era un autónomo que acumuló una deuda de 240.000 euros con varios bancos y financieras. Contactó con el bufete de abogados y estos profesionales consiguieron la cancelación de su deuda con los bancos. Además, CR pudo fraccionar los pagos de su deuda con la Seguridad Social y salir de las listas de ASNEF.

Desde Abogados para tus Deudas recomiendan que el asesoramiento se lleve a cabo desde el primer momento por un abogado, y no por un gestor. De esta manera, no se produce ningún error relacionado con las diferencias entre los dos ámbitos. En este bufete, además, el expediente queda a cargo de un abogado procesalista, que será quien defienda el caso por la vía judicial.

Abogados para tus Deudas cuenta con una década de experiencia en temas relacionados con la Ley Concursal. El equipo de abogados ha ayudado a más de 108 familias que han tomado la decisión de cancelar sus deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Así, sus clientes han podido empezar desde cero y desaparecer de las listas de morosidad. Contactar con el bufete es muy fácil, solo hace falta rellenar el formulario de su sitio web o llamar por teléfono.



