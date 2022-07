WANN, la compañía que uno necesita para salir de fiesta en Nueva York

Según NYC & Company, durante 2021, Nueva York recibió alrededor de 33 millones de visitantes y se estima que para finales de 2022, la cifra aumente a 56 millones. A pesar de la pandemia que asoló el mundo entero, esta icónica ciudad continúa siendo un destino soñado para los turistas y con el objetivo de asegurar una buena experiencia en ella, se han creado compañías de eventos que ofrecen servicios de recorridos por los mayores atractivos. Entre las diferentes opciones, los viajeros pueden optar por We Are NYC Nightlife (WANN), una empresa fundada por Mr. Gómez, un DJ español con amplia experiencia en la vida nocturna neoyorquina y organizador de eventos.

La experiencia We Are NYC Nightlife Nueva York es mundialmente conocida como la ciudad que nunca duerme, parte de este nombre se debe a su agitada vida nocturna, que garantiza entretenimiento para todos los gustos. Debido a la gran variedad de opciones y al frenético ritmo al que todo se desarrolla en esta, es una ciudad que puede resultar algo intimidante para los turistas, una realidad para la que la empresa We Are NYC Nightlife (WANN) tiene una solución, que permitirá que los clientes vivan noches inolvidables en su estancia en la ciudad.

Liderada por el DJ Mr. Gómez, que ha pinchado en algunos de los mejores clubs de La Gran Manzana, y formada por un equipo de gente joven, simpática y con amplios conocimientos sobre la ciudad de Nueva York, la función de We Are NYC Nightlife es salir de fiesta con las personas que estén visitando la ciudad y que la quieran vivir de una manera única y especial, además de llevarlas a los mejores sitios de la ciudad con entradas gratis, cenas promocionales, consumiciones, etc. Algunos de los lugares que suelen recomendar desde WANN para la diversión nocturna son Marquee, Lavo, Nebula, PHD Rooftop, The Fleur Room, Somewhere Nowhere, TAO Uptown y TAO Downtown.

Además de todo lo anterior, el equipo de WANN también puede asesorar a los viajeros sobre algunos de los mejores restaurantes de la zona, los lugares más emblemáticos, guías turísticas y organizar para los clientes los eventos de sus sueños en La Gran Manzana.

Mr. Gómez, el fundador de WANN Mr. Gómez es un DJ español con una reconocida carrera artística en Estados Unidos. Desde los 14 años, embelesado desde hacía tiempo por todos los DJ que veía tocar, comenzó a pinchar en bares sin cobrar nada. Progresivamente, se profesionalizó y logró participar en un concurso nacional de disc jockeys organizado en Ibiza. Aunque no tenía el dinero suficiente para costear su estancia allí, se esforzó y quedó en segundo lugar en el concurso. A partir de ese momento, todo cambió en su carrera, comenzó a darse a conocer en el sector y viajó hasta Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades.

Tras pinchar en diferentes discotecas y crear estilos únicos, convirtiéndose en un gran referente de la noche neoyorquina, Mr. Gómez obtuvo todos los conocimientos sobre lo que las personas que visitan Nueva York buscan conocer y hacer en la gran ciudad y fundó We Are NYC Nightlife, una empresa basada en el entretenimiento principalmente de los turistas. Compaginando esta gran iniciativa con su carrera como artista, el DJ, acompañado de su equipo, hará posible que quienes viajen hasta Nueva York se vayan con un recuerdo de esta ciudad que no olvidarán nunca, poniendo el foco de la experiencia en aspectos como la vida nocturna, la gastronomía y la cultura histórica del lugar.