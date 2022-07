Convertir la música en NFT, de la mano de LinkMusic Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 18:11 h (CET)

En el sector musical, constantemente surgen nuevas oportunidades que pueden aprovechar tanto músicos consolidados como emergentes. LinkMusic es una red que facilita la interacción social entre artistas, salas, managers, promotores y fans. Ahora, la plataforma propone estrategias para fortalecer el negocio adaptadas a las nuevas corrientes tecnológicas, como monetizar la música a través de los NFT. Con la ayuda de esta compañía, el token no fungible no supondría ningún coste económico ni esfuerzo logístico para el artista.

Como explican desde LinkMusic, un NFT es un tipo de token que utiliza la tecnología blockchain, y que representa un objeto digital (en este caso, una pieza musical). Los NFT son artículos únicos, o en serie, ligados a un certificado de autenticidad, que solo pertenecen a un comprador. Este puede hacer negocios con ellos, intercambiándolos, coleccionándolos o revendiéndolos.

Alianza para impulsar la comercialización de temas LinkMusic se ha asociado con la plataforma Xave para poder convertir en NFT las canciones de los artistas que lo soliciten. Esta última compañía destaca por su aplicación de las más avanzadas tecnologías. Por ejemplo, ha creado su propia criptomoneda, Xave Coin (XVC), así como un market de NFT, llamado Xave Market, y el metaverso conocido como Xave World, exclusivo para la industria de la música y el entretenimiento.

Desde LinkMusic explican que la alianza entre las dos plataformas persigue el objetivo de acercar esta tecnología a nuevos públicos y capacitar a los artistas para su explotación. Esto, además, contribuye a generar nuevas experiencias y negocios. Músicos, compositores y productores cuentan hoy, gracias a LinkMusic y Xave, con una forma innovadora de explotar al máximo su música, convertida en token.

Convocatoria abierta para todos los artistas LinkMusic y Xave han iniciado la primera convocatoria abierta para músicos que deseen tokenizar sus temas. En la página web que han habilitado, los interesados pueden presentar su candidatura con solo rellenar un formulario con sus datos (su nombre o el de la banda, e-mail, página web y perfil en redes sociales, en caso de tenerlos).

La admisión de las propuestas se realiza con altos estándares de calidad y organización, tanto para los artistas consolidados como para los emergentes. Un equipo de creativos y ejecutivos contactará con quienes cumplan con los requisitos, para guiarlos en el proceso de creación y comercialización de los NFT.

Con esta iniciativa, LinkMusic da un paso más hacia su consolidación como medio eficaz para rentabilizar producciones musicales, con mayores posibilidades para darse a conocer y obtener más beneficios por su trabajo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.