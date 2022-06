Los coches de alta gama importados de Alemania, por Radikalcars Emprendedores de Hoy

Alemania ha tenido fama en el mundo por la fabricación de buenos coches, con excelente tecnología, ingeniería, diseño y seguridad, a lo largo de la historia automovilística.

De hecho, es la cuna de marcas muy reconocidas internacionalmente.

Hoy en día, existen muchos amantes de estos automóviles que desean comprar uno de ellos, pero la complejidad que implica adquirirlos y traerlos desde el extranjero les representa un problema. No obstante, la firma Radikalcars, especialista en la compraventa de coches de alta gama, también ofrece a las personas la posibilidad de comprar coches importados de Alemania, encargándose absolutamente de todo lo que implica este proceso.

Radikalcars garantiza seguridad y fiabilidad en la importación de coches desde Alemania Durante los últimos años, el proceso de importación de coches en el mercado se ha vuelto cada vez más complejo, por lo cual progresivamente ha ido perdiendo fiabilidad. A pesar de esto, los conocimientos y años de experiencia de Radikalcars permiten que, mediante los profesionales que la conforman, se agilice el proceso de compra de un vehículo en el extranjero, garantizando la mayor seguridad y fiabilidad.

Desde el año 2000, esta empresa, con sede en Murcia, se ha dedicado a la importación de los vehículos más exclusivos, con buenas prestaciones y algunas de las mejores marcas, proporcionando a sus clientes la máxima garantía en cada compra.

Entre los más solicitados, se encuentran los de alta gama, de origen alemán, de marcas como BMW, Audi y Mercedes Benz, entre otros, que son las que actualmente tienen sede en Alemania. De esta manera, el cliente puede olvidarse de todo lo que implica comprar vehículos en el extranjero y de las preocupaciones que conlleva el proceso.

¿Cuáles son las ventajas de recurrir a Radikalcars? La primera y más clara ventaja es que el cliente prácticamente no tiene que hacer nada más que elegir el coche que desea comprar. A partir de este punto, la empresa se encarga de realizar todo el proceso de compra y transporte desde Alemania hasta España, llevando a cabo también todos los trámites asociados a la importación.

Todos los vehículos que importan de este país para sus clientes, Radikalcars los adquiere directamente de los servicios oficiales de cada marca o, en su defecto, de representantes autorizados por esta. Por esta razón, la confiabilidad, seguridad y fiabilidad está garantizada. Además, se encargan de entregar el vehículo a su cliente en cualquier parte de España en tiempo récord, ya matriculado y transferido.

Para conocer más acerca del trabajo, la misión y los servicios que ofrece Radikalcars, la empresa cuenta con una página web oficial, en la cual donde se puede encontrar más información, sobre sus coches y su proceso para adquirir uno desde Alemania. Además, si el cliente lo prefiere, puede visitarlos en su sede en Murcia, ubicada en el polígono El Puente, nave 16, en Alguazas.



