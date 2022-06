Ortodoncia invisible Invisalign, la tecnología que garantiza estética y comodidad Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 17:00 h (CET)

Para tener una sonrisa perfectamente alineada no hay que recurrir necesariamente a los conocidos brackets. La ortodoncia invisible Invisalign ha ganado prestigio mundial por sus múltiples ventajas tanto estéticas como funcionales a la hora de solucionar la inadecuada posición de los dientes y problemas de oclusión.

En la ciudad de Inca, en Mallorca, la Clínica Dental en Inca, Mallorca, Crespí & Gandía se especializa en la aplicación de este tratamiento y otras soluciones, como diseño digital de sonrisa, ortodoncia de adultos y estética dental, para sonreír sin complejos.

Profesionales certificados Los doctores Vicente Gandía y Mar Ramis son licenciados en odontología con estudios de postgrado en ortodoncia, implantes y cirugía bucal. Además, han sido certificados por la patente Invisalign, un sistema basado en la colocación de alineadores (aligners) transparentes, elaborados con el material SmartTrack, indeformable y resistente a la presión.

Una primera cita gratuita para que el equipo de expertos del centro conozca a fondo el caso, será el camino hacia la alegría de tener una boca sana y una sonrisa bonita. Con el uso de Itero, un escáner intraoral de última generación, se obtienen imágenes digitales en 3D que mostrarán el plan de tratamiento con una secuencia evolutiva, hasta que el paciente vea en pantalla la posición final.

Cada aligner se debe llevar puesto durante, aproximadamente, dos semanas. Tiempo en el que será reemplazado por otro molde. De esta manera, la dentadura se moverá poco a poco, con eficacia. Al ser alineadores removibles, la higiene bucal se hace más fácil y eficaz. Además, Invisalign ofrece mayor comodidad y mejor apariencia, debido a que los alineadores son prácticamente imperceptibles. El paciente deberá buscar un nuevo juego de piezas transparentes cada 6 u 8 semanas, hasta finalizar el proceso, que exigirá, al igual que en la ortodoncia fija, el uso de retenedores durante un tiempo.

Una alternativa que se adapta a cualquier necesidad La ortodoncia invisible cuenta con variantes ajustadas a la edad y necesidades de los pacientes. El tipo de Invisalign, así como el tiempo de tratamiento, será determinado por el ortodoncista. Encías más sanas, mejor mordida, menos posibilidades de perder piezas dentales, menor presión y dolor en el hueso y articulaciones de la mandíbula, son algunas ventajas de este procedimiento.

Entre los tipos de Invisalign destacan el Invisalign First, para niños, que permite unir las fases de ortopedia y ortodoncia. Los adolescentes cuentan con Invisalign Teen, que corrige con mayor confort la maloclusión. Por último, el Invisalign para adultos propone varios modelos, de acuerdo con la complejidad de cada caso. A saber; el Invisalign Express, o el Lite, para abordar imperfecciones; y el Comprehensive para tratar varias patologías simultáneamente.

Esta técnica segura, eficaz, de última tecnología y estética está disponible en la Clínica Dental Crespí & Gandía, mediante la profesionalidad y experiencia de un equipo de especialistas.



