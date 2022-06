The Startup CFO, la solución para las finanzas en startups Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 16:01 h (CET)

Según las estadísticas, al menos 9 de cada 10 startups no superan los 3 años de operatividad. Si bien existen múltiples historias de éxitos de proyectos que nacen a partir de una idea innovadora, también hay cientos de empresas que no logran mantener el equilibrio entre lo que necesitan para su crecimiento y lo que el mercado demanda.

Esta situación se debe a que, en la mayoría de los casos, los emprendedores no suelen plantear correctamente su modelo financiero. En este sentido, una buena gestión financiera representa un elemento clave tanto para la evolución del proyecto como para alcanzar un mayor reconocimiento global. Por ello, la asistencia de profesionales capacitados y con amplia experiencia en finanzas para startups,como los de The Startup CFO, representa una de las mejores alternativas para cumplir los objetivos corporativos.

The Startup CFO y sus servicios The Startup CFO se ha caracterizado por proporcionar servicios integrales, enfocados en cubrir las tres áreas financieras prioritarias en cualquier tipo de startups como lo son el control, la administración y apoyo en los procesos de financiación. Inicialmente, llevan a cabo la elaboración del plan de negocio orientado al crecimiento de cada empresa, evaluando cada uno de los escenarios posibles. Para lograrlo, se mantiene un constante seguimiento de los indicadores claves de rendimiento (KPIs), datos financieros y el flujo de caja.

El servicio de los expertos de su equipo se centra en manejar responsablemente cada uno de los procesos financieros de las startups. Brindan apoyo financiero a sus clientes, con el objetivo de cubrir sus necesidades y garantizar su continuidad en el mercado donde se desempeñan. En este sentido, el equipo de The Startup CFO aporta su conocimiento, expertise para encontrar la mejor alternativa de financiación para sus clientes, manejando el trámite necesario para la solicitud bien sea en entidades bancarias, públicas o privadas.

En qué consiste el curso de Startup Finance Además de los servicios B2B, Jaime Medina, CEO de The Startup CFO, en compañía de Luis Fernando Robledo, lanzaron el pasado septiembre de 2021 The Startup Academy, un espacio destinado a los interesados en aprender a dominar las finanzas para startups. El curso de Startup Finance comenzará su cuarta edición el próximo mes de septiembre y tendrá una duración de 12 semanas. En este periodo, los participantes tienen la oportunidad de adquirir herramientas teóricas y prácticas para la gestión financiera en proyectos empresariales innovadores.

Bajo la modalidad online, el curso de Startup Finance permite que los particulares puedan entender y manejar las finanzas de una organización, así como también comprender las diferentes alternativas de financiación y modelar los diferentes tipos de negocios. A través de la página web de la organización, los interesados en formar parte de la comunidad de The Startup Academy podrán realizar su preinscripción y obtener información más detallada sobre el curso.



