El impacto y beneficio de apostar por productos de proximidad, como las luminarias Made in Barcelona de Insolit Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 13:38 h (CET)

Todos aquellos artículos que se producen cerca de donde son vendidos se conocen como productos de proximidad.

En España cada vez surgen nuevos comercios de esta categoría, ya que aportan grandes beneficios económicos y medioambientales. Asimismo, son muchos los ciudadanos que prefieren comprar en lugares de fabricación local por cuestiones de confianza y accesibilidad. En el país, uno de los lugares que apuesta por la producción nacional es Insolit, una empresa que diseña y fabrica luminarias de alta gama de reconocidos diseñadores como Jean-Michel Wilmotte y Josep Lluís Xuclà. Estas se caracterizan por tener sello de calidad y durabilidad y por ser Made in Barcelona.

Las ventajas de los productos de proximidad Hoy en día es significativo el número de personas que apuestan por la compra de productos de proximidad, ya que es una de las formas de contribuir con la economía del país y de las localidades, pero también es una manera de ayudar a la preservación del planeta Tierra.

La fabricación local y de proximidad beneficia a todas las partes. En primer lugar, las empresas no tienen la necesidad de gastar dinero en fabricaciones en el exterior, como por ejemplo en Asia, pues es una realidad que muchas empresas invierten en manufactura en países como China. Vender un producto en la localidad en la que se produce supone, también, ahorrar en transporte.

La fabricación y la compra de proximidad es sinónimo de bienestar social, pues son una de las bases para la estabilidad económica de cada una de las ciudades de España. Apoyar a los comercios locales puede aumentar los empleos y las condiciones de vida de los ciudadanos en general, quienes podrán tener a mano todo lo que necesitan.

Por otro lado, hablar de fabricación local significa hablar de sostenibilidad, ya que se evita el consumo de combustible en transporte y se reducen las emisiones de CO₂ a la atmósfera, las cuales son una de las grandes responsables del cambio climático que amenaza a la Tierra y a la humanidad.

Insolit es una empresa que fabrica productos Made in Barcelona España es un país productor por excelencia, pues se fabrican un sinfín de productos para cubrir todas las necesidades de los ciudadanos. Constantemente surgen nuevas empresas que se dedican a producir sus propios artículos. Un ejemplo de esto es la compañía Insolit, la cual ofrece soluciones a la clientela al diseñar, manufacturar y comercializar luminarias para todo tipo de espacios.

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona. Los interesados en contactarla pueden acceder a su página web, donde dejan a disposición de los usuarios todos sus canales de contacto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.